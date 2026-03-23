Kamila L., była działaczka Koalicji Obywatelskiej, skazana na 6,5 roku więzienia m.in. za nieudzielenie pomocy swojej małoletniej córce będącej ofiarą gwałtów i przemocy seksualnej, a także znęcanie się nad zwierzętami (była świadkiem czynów zoofilskich), przekonuje, że jest niewinna i dowiedzie tego. „Zostałam skrzywdzona przez mojego męża, tak jak skrzywdzona została moja córka i inne dziewczynki. Jestem ofiarą tego zwyrodnialca” - podkreśliła w rozmowie z Salonem 24. Zaznacza, że bardzo bała się swojego byłego już małżonka.
Po doniesieniach medialnych o 41-latce z Kłodzka skazanej za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze przestępstw seksualnych (sprawcą był mąż kobiety, a poszkodowaną - jej córka z poprzedniego związku), internet obiegły zdjęcia Kamili L. z prominentnymi politykami Koalicji Obywatelskiej. Okazało się, że była znaną działaczką tego ugrupowania, choć w ostatnim czasie wycofała się tak z partii, jak i działalności politycznej. Wyrok skazujący na 6,5 roku więzienia usłyszała tydzień temu, a dzień wcześniej na 25 lat więzienia skazany został jej mąż, Przemysław.
Sprawę nagłośnił dziennikarz Marcin Torz, podkreślając, że dla lokalnych struktur partii Tuska jest to temat raczej niewygodny. Partia odcięła się od Kamili L., ale w Kłodzku mówi się, że w KO osób, które dopuszczały się podobnie odrażających czynów, mogło być więcej.
„Jestem jedną z ofiar mojego męża”
W miniony weekend o skandalu pedofilskim (a w sprawie mówi się również o zoofilii i świadkiem przestępstw tego rodzaju była także Kamila L., za co skazano ją również za znęcanie się nad zwierzętami) w Kłodzku huczał cały internet. Teraz głos zabrała sama była działaczka KO.
To wszystko co się teraz dzieje, te wszystkie informacje, które pojawiają się na mój temat są dalece niesprawiedliwe. Jestem jedną z ofiar mojego byłego męża, a wszyscy przedstawiają mnie jako sprawczynię
— podkreśliła pani Kamila w rozmowie z Salonem 24.
Zostałam skrzywdzona przez mojego męża, tak jak skrzywdzona została moja córka i inne dziewczynki. Jestem ofiarą tego zwyrodnialca
— zaznaczyła.
Zapewniała również, że sama zgłosiła męża na policję, kiedy miał skrzywdzić kolejne dziecko. W kwestii znęcania się nad psem, jak przekonuje, robiła to, co kazał jej były już małżonek, którego bardzo się bała.
Kamila L. przekonywała, że zarówno ona sama, jak i córka, są pod opieką psychologa i psychiatry.
Nigdy nie zrobiłam krzywdy córce ani żadnej innej osobie
— zapewniała.
Podsumowanie
Kamila L., była działaczka Koalicji Obywatelskiej, została skazana na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy swojej małoletniej córce będącej ofiarą przemocy seksualnej oraz za znęcanie się nad zwierzętami. Kobieta twierdzi, że jest niewinna i sama była ofiarą swojego męża, który został skazany na 25 lat więzienia. Podkreśla, że działała pod wpływem strachu i zgłosiła męża na policję, gdy skrzywdził kolejne dziecko. Sprawa wywołała duże kontrowersje, zwłaszcza ze względu na jej wcześniejsze związki z polityką.
Salon 24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/756194-afera-pedofilska-w-klodzku-skazana-kamila-l-jestem-ofiara
