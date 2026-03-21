Pijany 27-latek wywołał awanturę w szpitalu w Parczewie! Policja podała powód. Straty oszacowano na blisko 2500 zł, grozi mu do 5 lat więzienia

  • Kryminał
  • opublikowano:
27-latek, który wywołał awanturę w szpitalu w Parczewie / autor: parczew.policja.gov.pl
27‑letni mężczyzna pod wpływem alkoholu wywołał awanturę w placówce zdrowotnej, grożąc pracownikom i niszcząc auto stojące w pobliżu po tym, jak nie spodobała mu się konsultacja lekarska. Usłyszał on zarzuty uszkodzenia mienia oraz zmuszenia personelu do przerwania czynności, a straty oszacowano na blisko 2500 zł. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Jak przekazała mł. asp. Ewelina Semeniuk, do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 17 marca, kiedy dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny na terenie szpitala w Parczewie. Na miejsce skierowano policjantów.

Jak się okazało 27-letni mieszkaniec gminy Wisznice wspólnie z ojcem stawił się na konsultacje lekarską. W trakcie rozmowy z lekarzem stał się pobudzony i agresywny oraz zaczął demolować pomieszczenie, w którym przebywał

— czytamy.

27-latek zdewastował pobliski samochód

Dodatkowo mężczyzna wybiegł na plac i zdewastował pobliski samochód, doprowadzając do wgnieceń i uszkodzeń karoserii oraz części pojazdu.

Po namowie personelu ponownie powrócił go gabinetu, gdzie był wulgarny i groził osobom przebywającym z nim w pomieszczeniu

— wyjaśniła mł. asp. Ewelina Semeniuk.

Mężczyźnie nie podobały się zalecenia

Kiedy funkcjonariusze próbowali ustalić, co się wydarzyło, mężczyzna stwierdził, że nie zgadza się z zaleceniami lekarza, co miało wywołać jego agresję. Chwilę później znów wpadł w szał — ignorował polecenia, krzyczał i niszczył sprzęt w gabinecie.

Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu i doprowadzaniu mężczyzny do jednostki. 27-latek został poddany badaniu stanu trzeźwości z wynikiem pond 2 promili alkoholu w organizmie i osadzony w policyjnej celi

— napisano.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia na kwotę około 2500 zł oraz zmuszania pracowników placówki do przerwania czynności i grożenia im. Przyznał się do winy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia.

parczew.policja.gov.pl/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych