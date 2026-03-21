27‑letni mężczyzna pod wpływem alkoholu wywołał awanturę w placówce zdrowotnej, grożąc pracownikom i niszcząc auto stojące w pobliżu po tym, jak nie spodobała mu się konsultacja lekarska. Usłyszał on zarzuty uszkodzenia mienia oraz zmuszenia personelu do przerwania czynności, a straty oszacowano na blisko 2500 zł. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
Jak przekazała mł. asp. Ewelina Semeniuk, do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 17 marca, kiedy dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny na terenie szpitala w Parczewie. Na miejsce skierowano policjantów.
Jak się okazało 27-letni mieszkaniec gminy Wisznice wspólnie z ojcem stawił się na konsultacje lekarską. W trakcie rozmowy z lekarzem stał się pobudzony i agresywny oraz zaczął demolować pomieszczenie, w którym przebywał
— czytamy.
27-latek zdewastował pobliski samochód
Dodatkowo mężczyzna wybiegł na plac i zdewastował pobliski samochód, doprowadzając do wgnieceń i uszkodzeń karoserii oraz części pojazdu.
Po namowie personelu ponownie powrócił go gabinetu, gdzie był wulgarny i groził osobom przebywającym z nim w pomieszczeniu
— wyjaśniła mł. asp. Ewelina Semeniuk.
Mężczyźnie nie podobały się zalecenia
Kiedy funkcjonariusze próbowali ustalić, co się wydarzyło, mężczyzna stwierdził, że nie zgadza się z zaleceniami lekarza, co miało wywołać jego agresję. Chwilę później znów wpadł w szał — ignorował polecenia, krzyczał i niszczył sprzęt w gabinecie.
Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu i doprowadzaniu mężczyzny do jednostki. 27-latek został poddany badaniu stanu trzeźwości z wynikiem pond 2 promili alkoholu w organizmie i osadzony w policyjnej celi
— napisano.
Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia na kwotę około 2500 zł oraz zmuszania pracowników placówki do przerwania czynności i grożenia im. Przyznał się do winy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia.
Czytaj także
parczew.policja.gov.pl/tt
