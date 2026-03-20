Leśna ustawka przerwana przez funkcjonariuszy policji! Na miejscu ujawniono 18 pojazdów, którymi przyjechały łącznie 83 osoby

Miejsce zdarzenia / autor: dolnoslaska.policja.gov.pl
Miejsce zdarzenia / autor: dolnoslaska.policja.gov.pl

Dolnośląscy policjanci udaremnili planowaną konfrontację pseudokibiców. Dzięki reakcji funkcjonariusza po służbie zatrzymano 83 osoby, które w rejonie Zalewu Mietkowskiego przygotowywały się do bójki.

15 marca o poranku policjant z pionu kryminalnego zauważył grupę młodych mężczyzn zachowujących się podejrzanie. Szybko rozpoznał, że ma do czynienia z liczną grupą pseudokibiców.

Szybka i skuteczna reakcja funkcjonariusza pozwoliła na przeprowadzenie działań zmierzających do ustalenia okoliczności zgrupowania. Na miejsce skierowano wielu policjantów, którzy po kilku minutach dotarli we wskazany obszar. Jak się okazuje w okolicach Zalewu Mietkowskiego na widok nadciągających radiowozów część pseudokibiców zdążyła się rozproszyć

— przekazał asp. Paweł Noga.

Leśna ustawka przerwana

Po przekroczeniu nasypu i wjechaniu w leśny teren mundurowi zauważyli grupę młodych mężczyzn w sportowych ubraniach, przygotowanych do walki — z owijakami, rękawicami i ochraniaczami. Mieli też kominiarki i odzież z symbolami wrocławskiego klubu.

Jak wyjaśnił asp. Paweł Noga, „pseudokibice byli w trakcie prowadzenia rozgrzewki sportowej”.

Na miejscu ujawniono 18 pojazdów, którymi przyjechało łącznie 83 osoby w różnym wieku. Mężczyźni nie kryli zaskoczenia oraz logicznie nie potrafili wytłumaczyć swojej obecności w skrytym obszarze leśnym tuż przy drodze. Jedni tłumaczyli, że przyjechali na ryby, kolejni, że na morsowanie jeszcze inni, że na grzyby

— czytamy w komunikacie policji.

Okazało się, że zgromadzenie miało służyć przygotowaniu zasadzki na kibiców z Wałbrzycha i Świdnicy, którzy za kilkanaście minut mieli przejeżdżać w stronę meczu na Śląsku. Pseudokibice, jak to mają w zwyczaju, wcześniej sprawdzili teren i przewidzieli trasę przejazdu przeciwników. Funkcjonariusze policji udaremnili konfrontację, która mogła objąć nawet 200 osób. Po zdarzeniu obie zwaśnione grupy objęto nadzorem prewencyjnym.

Policja apeluje do mieszkańców Dolnego Śląska, aby w przypadku zauważenia podobnej sytuacji oraz grupowania się młodych mężczyzn przy drogach polnych, kompleksach leśnych czy nietypowych miejscach poinformowali oficera dyżurnego najbliższej jednostki Policji.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

