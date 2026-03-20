Dolnośląscy policjanci udaremnili planowaną konfrontację pseudokibiców. Dzięki reakcji funkcjonariusza po służbie zatrzymano 83 osoby, które w rejonie Zalewu Mietkowskiego przygotowywały się do bójki.
15 marca o poranku policjant z pionu kryminalnego zauważył grupę młodych mężczyzn zachowujących się podejrzanie. Szybko rozpoznał, że ma do czynienia z liczną grupą pseudokibiców.
Szybka i skuteczna reakcja funkcjonariusza pozwoliła na przeprowadzenie działań zmierzających do ustalenia okoliczności zgrupowania. Na miejsce skierowano wielu policjantów, którzy po kilku minutach dotarli we wskazany obszar. Jak się okazuje w okolicach Zalewu Mietkowskiego na widok nadciągających radiowozów część pseudokibiców zdążyła się rozproszyć
— przekazał asp. Paweł Noga.
Leśna ustawka przerwana
Po przekroczeniu nasypu i wjechaniu w leśny teren mundurowi zauważyli grupę młodych mężczyzn w sportowych ubraniach, przygotowanych do walki — z owijakami, rękawicami i ochraniaczami. Mieli też kominiarki i odzież z symbolami wrocławskiego klubu.
Jak wyjaśnił asp. Paweł Noga, „pseudokibice byli w trakcie prowadzenia rozgrzewki sportowej”.
Na miejscu ujawniono 18 pojazdów, którymi przyjechało łącznie 83 osoby w różnym wieku. Mężczyźni nie kryli zaskoczenia oraz logicznie nie potrafili wytłumaczyć swojej obecności w skrytym obszarze leśnym tuż przy drodze. Jedni tłumaczyli, że przyjechali na ryby, kolejni, że na morsowanie jeszcze inni, że na grzyby
— czytamy w komunikacie policji.
Okazało się, że zgromadzenie miało służyć przygotowaniu zasadzki na kibiców z Wałbrzycha i Świdnicy, którzy za kilkanaście minut mieli przejeżdżać w stronę meczu na Śląsku. Pseudokibice, jak to mają w zwyczaju, wcześniej sprawdzili teren i przewidzieli trasę przejazdu przeciwników. Funkcjonariusze policji udaremnili konfrontację, która mogła objąć nawet 200 osób. Po zdarzeniu obie zwaśnione grupy objęto nadzorem prewencyjnym.
Policja apeluje do mieszkańców Dolnego Śląska, aby w przypadku zauważenia podobnej sytuacji oraz grupowania się młodych mężczyzn przy drogach polnych, kompleksach leśnych czy nietypowych miejscach poinformowali oficera dyżurnego najbliższej jednostki Policji.
dolnoslaska.policja.gov.pl/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/755947-lesna-ustawka-przerwana-przez-funkcjonariuszy-policji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.