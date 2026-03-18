Syreny, alarmy i ewakuacje — tak wyglądał dzisiejszy poranek w Warszawie. W szkołach oraz przedszkolach od Ursynowa po Białołękę pojawiły się komunikaty o zagrożeniu. Policja w rozmowie z portalem wpolsce24.tv potwierdza równoczesne interwencje. Czy to skoordynowany atak fałszywych alarmów?
W stołecznych placówkach oświatowych zapanował niepokój. Gdy pojawiły się anonimowe wiadomości o domniemanych ładunkach wybuchowych, dyrektorzy bez wahania nakazali natychmiastowe opuszczenie budynków przez dzieci i personel.
„Wszystkie sprawdzone obiekty są bezpieczne”
Jak potwierdza w rozmowie z portalem wpolsce24.tv rzecznik Stołecznej Policji, służby interweniowały w wielu miejscach jednocześnie. Jednocześnie w zwięzłym komunikacie uspokoił mieszkańców stolicy,
Wszystkie sprawdzone obiekty są bezpieczne. Alarmy nie potwierdziły się
— przekazują funkcjonariusze policji.
Służby na razie nie zdradzają szczegółów dotyczących treści gróźb ani ich pochodzenia. Wiadomo jedynie, że traktują całą sytuację jako celową próbę sparaliżowania pracy instytucji publicznych.
Rodzice wzywani do szybkiego odbioru dzieci
Na Ursynowie sytuacja była szczególnie napięta — ewakuacje objęły różne placówki edukacyjne, a rodzice byli wzywani do szybkiego odbioru dzieci. Analogiczne zdarzenia odnotowano w innych rejonach miasta, co sugeruje, że groźby zostały rozesłane jednocześnie za pomocą komunikacji elektronicznej.
Osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami — prawo przewiduje za to do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mogą zostać zmuszone do pokrycia ogromnych kosztów interwencji, które przy tak masowej operacji mogą osiągnąć astronomiczne kwoty.
Brak chęci policji do podawania szczegółów może wynikać z taktyki procesowej, ale też z chęci zduszenia efektu, na którym najbardziej zależy autorom fałszywych alarmów – rozgłosu. Śledczy przyznają nieoficjalnie, że tego typu „ataki” są często formą elementem wojny hybrydowej i próbą siania chaosu w dużych aglomeracjach
— czytamy na wpolsce24.tv.
wpolsce24.tv/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/755775-alarmy-bombowe-w-warszawskich-szkolach-jest-komentarz-policji
