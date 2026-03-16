Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do nietypowego zdarzenia. Podczas kołowania jednego z samolotów 27-letni obywatel Hiszpanii otworzyć otworzył drzwi samolotu, zjechał na płytę trapem ewakuacyjnym i zaczął uciekać. Został złapany przez Staż Graniczną i na trzy miesiące trafił do ośrodka dla cudzoziemców.
Funkcjonariusze Straży Granicznej, z warszawskiego lotniska Chopina, dostali informację o agresywnym pasażerze lotu z Teneryfy do Warszawy. Jak opowiedzieli kapitan i członkowie załogi samolotu, 27-letni mężczyzna nie stosował się do poleceń załogi, nie chciał zająć miejsca, był agresywny. Kilkukrotnie uderzył członka załogi.
Kulminacja zdarzeń nastąpiła podczas kołowania samolotu do stanowiska postojowego, gdy pasażer odepchnął członków załogi i otworzył drzwi samolotu.
„Nagle otworzyły się drzwi samolotu”
Funkcjonariusze Straży Granicznej oczekujący na płycie lotniska zauważyli, że nagle otworzyły się drzwi samolotu, a następnie automatycznie wysunął się trap ewakuacyjny. Chwilę później po trapie na płytę lotniska zjechał pasażer, który zaczął uciekać
— przekazała mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka komendanta nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej .
Uciekinier został złapany i przebadany w lotniskowym ambulatorium. Badania wykazały, że był trzeźwy. Po podaniu środków uspokajających, mężczyzna został zatrzymany w związku z popełnieniem czynu zagrażającego bezpieczeństwu w komunikacji lotniczej.
Wobec 27-letniego obywatela Hiszpani podjęto decyzję o wydaleniu z Polski. Sąd zadecydował o umieszczeniu mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwał na przekazanie go władzom Hiszpanii.
Adam Bąkowski/PAP
