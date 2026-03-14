Policja poszukuje Kamila Sylwestrzaka, byłego zawodnika Korony Kielce i Wisły Płock. Piłkarz jest objęty postępowaniem karnym w związku z podejrzeniami o handel nielegalnymi substancjami oraz kierowanie zbrojną grupą przestępczą.
Policja w Słubicach prowadzi poszukiwania Kamila Sylwestrzaka. Znalazł się on w oficjalnym rejestrze poszukiwanych przez służby, gdzie udostępniono już jego wizerunek i informacje pozwalające na identyfikację.
Kamil Sylwestrzak poszukiwany
Podstawy poszukiwań: Art. 56 ust. 3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, Art. 258 § 3 Zakładanie lub kierowanie grupą albo związkiem określonymi w art. 258 § 1, w tym mającymi charakter zbrojny
— czytamy na stronie poszukiwani.policja.gov.pl.
Za zarzucane czyny można trafić do więzienia na okres od kilku do nawet kilkunastu lat.
Niegdyś Kamil Sylwestrzak był uosobieniem solidności na ligowych boiskach. W najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpił 119 razy, strzelił 15 goli i dołożył 10 asyst. Po zakończeniu gry w piłkę nożną, Sylwestrzak rozpoczął przygodę ze sportami walki.
Polsat News/sport.pl/tt
