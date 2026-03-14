W transporcie odkryto 64 kilogramów marihuany o wartości 2,5 miliona złotych. Policję zawiadomił pracownik firmy

Znaleziono kilkadziesiąt kilogramów marihuany. / autor: https://opolska.policja.gov.pl/
W jednym z zakładów na terenie powiatu brzeskiego znaleziono kilkadziesiąt kilogramów marihuany. Jak poinformowała KW Policji w Opolu, wartość narkotyku to 2,5 mln złotych.

Podczas rozładunku palet z częściami potrzebnymi do produkcji maszyn pracownik firmy z powiatu brzeskiego znalazł zapakowane próżniowo worki z suszem roślinnym. Podejrzewając, że jest to marihuana wezwał policję.

Okazało się, ze mężczyzna ma rację. Testy, które przeprowadzili funkcjonariusze potwierdziły bowiem, że w sześciu kartonach są narkotyki. W sumie było to ok. 64 kg marihuany. Jej czarnorynkową wartość oszacowano na 2,5 mln zł.

Śledztwem w sprawie przemytu znacznych ilości narkotyków zajmują się brzescy policjanci pod nadzorem prokuratury.

Sprawa ma charakter rozwojowy

— zaznaczają.

Adrian Siwek/PAP

