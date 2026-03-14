W jednym z zakładów na terenie powiatu brzeskiego znaleziono kilkadziesiąt kilogramów marihuany. Jak poinformowała KW Policji w Opolu, wartość narkotyku to 2,5 mln złotych.
Podczas rozładunku palet z częściami potrzebnymi do produkcji maszyn pracownik firmy z powiatu brzeskiego znalazł zapakowane próżniowo worki z suszem roślinnym. Podejrzewając, że jest to marihuana wezwał policję.
Okazało się, ze mężczyzna ma rację. Testy, które przeprowadzili funkcjonariusze potwierdziły bowiem, że w sześciu kartonach są narkotyki. W sumie było to ok. 64 kg marihuany. Jej czarnorynkową wartość oszacowano na 2,5 mln zł.
Śledztwem w sprawie przemytu znacznych ilości narkotyków zajmują się brzescy policjanci pod nadzorem prokuratury.
Sprawa ma charakter rozwojowy
— zaznaczają.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/755473-w-transporcie-odkryto-64-kg-marihuany-o-wartosci-25-mln-zl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.