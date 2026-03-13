„Za zabójstwo 49-latka odpowie przed bielskim sądem okręgowym dwóch mężczyzn; dziś śledczy skierowali tam akt oskarżenia” – podała bielska prokuratura okręgowa. Zbrodnia miała tło rabunkowe. Mężczyźni próbowali ukraść ofierze 600 zł.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska poinformowała, że do zbrodni doszło 27 września minionego roku. Dwa dni później do bielskiej komendy miejskiej policji przyszedł 41-latek, informując, że w mieszkaniu, które zajmuje, zamordowany został jego 49-letni współlokator. Jako sprawcę wskazał 43-letniego znajomego.
Policjanci w mieszkaniu znaleźli ciało ofiary. Oględziny nie pozostawiły wątpliwości, że doszło do przestępstwa.
Sprzeczne wyjaśnienia
Obaj mężczyźni zostali przesłuchani. Złożyli obszerne, lecz sprzeczne ze sobą wyjaśnienia. Zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa na tle rabunkowym. Śledczy ustalili, że sprawcy chcieli okraść ofiarę. Chodziło o 600 zł.
Oskarżonym grozi dożywocie.
Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Był karany za przestępstwo przeciwko mieniu
— dodała Moś-Brachowska.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Sebastian M. łamie milczenie ws. tragedii na A1. „Nie spowodowałem tego zdarzenia, więc nie czułem się winny śmierci tych osób”
— Wstrząsające morderstwo! Podpalił mężczyznę, a następnie przyglądał się, jak płonie. Sylwester M. skazany na 28 lat więzienia
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/755429-wstrzasajace-zamordowali-kolege-bo-chcieli-mu-ukrasc-600-zl
