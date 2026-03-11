Funkcyjny policjant aresztowany! Nieoficjalnie: To zastępca naczelnika z warszawskiej śródmiejskiej komendy policji

Jeden z funkcyjnych policjantów KRP Warszawa I został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Informacje te Radio Wnet potwierdziło w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga.

Według nieoficjalnych ustaleń Radia Wnet, sprawa dotyczyć ma Jarosława G., czyli zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Portal wskazał, że do jego zatrzymania doszło w związku z jego kontaktami z przedstawicielami jednego z warszawskich klubów.

Szczegóły sprawy nie są jednak znane.

Funkcjonariusz policji decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

