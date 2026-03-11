Jeden z funkcyjnych policjantów KRP Warszawa I został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Informacje te Radio Wnet potwierdziło w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga.
Według nieoficjalnych ustaleń Radia Wnet, sprawa dotyczyć ma Jarosława G., czyli zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Portal wskazał, że do jego zatrzymania doszło w związku z jego kontaktami z przedstawicielami jednego z warszawskich klubów.
Szczegóły sprawy nie są jednak znane.
Funkcjonariusz policji decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.
Adrian Siwek/Radio Wnet
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/755273-funkcyjny-policjant-aresztowany-nieoficjalne-ustalenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.