Chwile grozy przeżyli mieszkańcy jednego z bloków w Lublinie. Agresywny mężczyzna zaatakował swoich rodziców - ranił ojca. Odkręcił również kurki z gazem i groził, że wysadzi budynek. W policjantów rzucał nożami. Próbował zbiec, ale ostatecznie trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań bloku przy ul. Junoszy w Lublinie. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który stał w drzwiach z nożem w ręku, na klatce czuć było gaz.
Po przybyciu policjanci zauważyli mężczyznę, który stał w oknie. Dostrzegając funkcjonariuszy zaczął rzucać w nich nożami i szklanymi przedmiotami. Napastnik był pobudzony i zaczął kierować w stronę policjantów groźby śmierci.
40-latek chwilę wcześniej w mieszkaniu zaatakował swoich rodziców, ranił ojca nożem, a potem odkręcił kurki z gazem grożąc wysadzeniem bloku. Kiedy kolejni policjanci próbowali wejść do mieszkania, mężczyzna wybiegł na klatkę i zaczął rzucać w mundurowych m.in. szklanymi przedmiotami. Ponadto groził, że jest oblany benzyną i zagroził policjantom śmiercią
Agresor próbował zbiec
Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy z tarczami. Policji udało się ewakuować rodziców agresora, którzy otrzymali natychmiastową pomoc medyczną.
W końcu policji udało się wejść do mieszkania, ale okazało się, że mężczyzna zbiegł przez okno. Do poszukiwań użyto psów tropiących, które szybko zlokalizowały uciekiniera. Agresor wylądował w areszcie, był nietrzeźwy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
