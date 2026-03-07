Straszył, że wysadzi blok - odkręcił gaz. Zaatakował rodziców, raniąc ojca. Agresora zatrzymano po pościgu, grozi mu do 8 lat więzienia

Na zdjęciu zatrzymany 40-latek, który groził wysadzeniem bloku, prowadzony przez dwóch funkcjonariuszy / autor: Policja
Na zdjęciu zatrzymany 40-latek, który groził wysadzeniem bloku, prowadzony przez dwóch funkcjonariuszy / autor: Policja

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy jednego z bloków w Lublinie. Agresywny mężczyzna zaatakował swoich rodziców - ranił ojca. Odkręcił również kurki z gazem i groził, że wysadzi budynek. W policjantów rzucał nożami. Próbował zbiec, ale ostatecznie trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań bloku przy ul. Junoszy w Lublinie. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który stał w drzwiach z nożem w ręku, na klatce czuć było gaz.

Po przybyciu policjanci zauważyli mężczyznę, który stał w oknie. Dostrzegając funkcjonariuszy zaczął rzucać w nich nożami i szklanymi przedmiotami. Napastnik był pobudzony i zaczął kierować w stronę policjantów groźby śmierci.

40-latek chwilę wcześniej w mieszkaniu zaatakował swoich rodziców, ranił ojca nożem, a potem odkręcił kurki z gazem grożąc wysadzeniem bloku. Kiedy kolejni policjanci próbowali wejść do mieszkania, mężczyzna wybiegł na klatkę i zaczął rzucać w mundurowych m.in. szklanymi przedmiotami. Ponadto groził, że jest oblany benzyną i zagroził policjantom śmiercią

— czytamy w komunikacie lubelskiej policji.

Agresor próbował zbiec

Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy z tarczami. Policji udało się ewakuować rodziców agresora, którzy otrzymali natychmiastową pomoc medyczną.

W końcu policji udało się wejść do mieszkania, ale okazało się, że mężczyzna zbiegł przez okno. Do poszukiwań użyto psów tropiących, które szybko zlokalizowały uciekiniera. Agresor wylądował w areszcie, był nietrzeźwy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Adam Bąkowski/Policja

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

