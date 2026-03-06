Ponad 60 kg narkotyków zabezpieczyły w pomieszczeniach należących do 27-letniego mężczyzny w pow. łańcuckim Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z policją. Wartość tych narkotyków na czarnym rynku to 3,2 mln zł – poinformowała rzeczniczka szefa KAS st.asp. Justyna Pasieczyńska.
Narkotyki z Hiszpanii
27-latek jest jednym z kilkorga podejrzanych w śledztwie dotyczącym sprowadzania z Hiszpanii narkotyków i handlu nimi w Polsce, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.
Mężczyzna usłyszał zarzuty już wcześniej – w kwietniu 2025 r., ale narkotyki zostały znalezione w połowie lutego br., gdy służby, na podstawie zebranych w sprawie informacji ustaliły, że w jednym z domów na terenie pow. łańcuckiego, w pomieszczeniach należących do podejrzanego 27-latka mogą być ukryte narkotyki.
Jak przekazała st.asp. Pasieczyńska, podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli tam ponad 60 kg narkotyków.
Była to marihuana oraz kokaina i haszysz. Ich czarnorynkowa wartość to 3,2 mln złotych
— poinformowała rzeczniczka szefa KAS.
Skrytki z narkotykami i bronią
Policjanci CBŚP prowadzili działania przy użyciu georadaru, z kolei funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykorzystali urządzenia rentgenowskie oraz psa służbowego, co pozwoliło na ujawnienie licznych skrytek. Narkotyki ukryte były w różnych miejscach, m.in. w beczkach zakopanych w ziemi i podwójnej podłodze na strychu
— wskazała st.asp. Justyna Pasieczyńska.
Dodała, że oprócz tego na miejscu zabezpieczone zostały także przedmioty przypominające broń palną, broń automatyczną oraz 500 szt. amunicji, a także ponad 16 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych.
Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej
Sprawa ma swój początek w 2024 roku, gdy policja ustaliła, że na terenie powiatów jarosławskiego i łańcuckiego odbywa się proceder związany z przestępczością narkotykową.
Substancje zabronione trafiały na teren Podkarpacia z Hiszpanii
— dodała funkcjonariuszka.
Wówczas w związku ze sprawą został zatrzymany 44-latek z pow. jarosławskiego. Zabezpieczonych zostało blisko 14 kg marihuany i około pół kg haszyszu.
Współpraca z hiszpańskimi służbami
Nadzór nad śledztwem przejęła Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Nawiązano także współpracę z hiszpańskimi organami ścigania.
W kwietniu 2025 roku w śledztwie zostały zatrzymane kolejne osoby i zabezpieczono także 20 kg narkotyków. Zaś w październiku 2025 roku zatrzymani zostali 44-letni mieszkaniec pow. jarosławskiego i 27-latek z pow. łańcuckiego, którzy usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zabezpieczonych wtedy zostało także kolejnych 18 kg marihuany i ponad 450 tys. złotych w różnej walucie.
Jak poinformowała rzeczniczka szefa KAS, działanie tej grupy przestępczej polegało m.in. na nabywaniu w Hiszpanii znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych, a następnie wprowadzaniu ich do obrotu w Polsce.
Kolejnych 7 osób (4 kobiety i 3 mężczyzn), którym prokurator zarzuca udział w tym procederze, również usłyszało zarzuty. Osoby te podejrzane są także o pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie prowadzonego postępowania
— przekazała st.asp. Pasieczyńska.
