Po kilku latach polskich i brytyjskich śledczych udało się odnaleźć zwłoki zaginionego na Wyspach mieszkańca Grudziądza. 57-letni mężczyzna został zamordowany, a jego ciało zostało ukryte w walizce porzuconej w lesie. Policja zatrzymała kilku podejrzanych i zakończyły ostatnią z ekstradycji. W specjalnie strzeżonym konwoju do kraju trafił 36-latek, któremu grozi dożywocie.
Podejrzani uciekli na Śląsk
Jak ustalili katowiccy policjanci wraz z brytyjskimi śledczymi, do morderstwa Polaka do szło w listopadzie 2021 r. w miejscowości Slough w Wielkiej Brytanii.
Pod koniec grudnia rodzina mieszkańca z Grudziądza, zgłosiła z Polski jego zaginięcie. Mężczyzna wtedy od sześciu lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii i utrzymywał stały kontakt z rodziną, z którą kontakt nagle się urwał.
Za wyjaśnienie okoliczności zaginięcia odpowiadali funkcjonariusze z Thames Valley Police. Pomimo kilku miesięcy poszukiwań, nie udało się ustalić miejsca pobytu zaginionego.
Pod koniec 2022 roku brytyjscy śledczy poinformowali jednak policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, że poszukiwany Polak mógł paść ofiarą zabójstwa, a osoby mogące mieć związek ze sprawą opuściły już terytorium Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie wracając na Śląsk. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.
Zatrzymanie podejrzanych
12 stycznia 2023 roku, podczas prowadzonego postępowania, zatrzymano 25-letnią Kamilę W. oraz 33-letniego Adriana N. - mieszkańców Bielska-Białej. Podczas przesłuchań przyznali oni, że byli świadkami zdarzenia, do którego doszło na terenie Wielkiej Brytanii, jednak nie powiadomili żadnych służb o popełnionej zbrodni, nie udzielili pomocy pokrzywdzonemu oraz utrudniali postępowanie poprzez wprowadzanie organów ścigania w błąd. Na wniosek prokuratury w Gliwicach oboje zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymani wskazali osoby odpowiedzialne za popełnienie zabójstwa.
Zgromadzony materiał dowodowy, przy współpracy z oficerem łącznikowym polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, został przekazany stronie brytyjskiej. W efekcie w 2023 roku w Londynie zatrzymano 28-letniego Adriana P. - zamieszkałego w Bielsku-Białej oraz 36-letniego Tomasza W. - zamieszkałego w Grudziądzu, podejrzanego o zabójstwo 57-latka oraz ukrycie jego zwłok.
Po ponad roku od zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Kamili W. oraz Adriana N. prokurator zmienił środek zapobiegawczy na wolnościowy w postaci dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.
Walizka ze zwłokami
Podczas międzynarodowej współpracy Policji, śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zostali skierowani do Londynu, gdzie wspólnie z policją Thames Valley na początku lutego odnaleźli w terenie leśnym walizkę ze zwłokami. Przeprowadzona sekcja zwłok z udziałem polskiego prokuratora na terenie Wielkiej Brytanii oraz badania DNA potwierdziły, że było to ciało zaginionego 57-latka.
W styczniu 2026 roku Adrian P. został przekazany przez stronę brytyjską do Polski. 26 stycznia 2026 roku prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przedstawił mu zarzuty pobicia oraz utrudniania postępowania w związku z ukryciem zwłok pokrzywdzonego i zacieraniem śladów przestępstwa.
Drugi z podejrzanych — Tomasz W. - decyzją strony brytyjskiej został 26 lutego 2026 roku przekazany do Rzeczypospolitej Polskiej w konwoju o wzmocnionym zabezpieczeniu. 3 marca prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa.
Mężczyźni są nadal tymczasowo aresztowani. Tomaszowi W., za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia, natomiast Adrianowi P., za pobicie oraz utrudniania postępowania i zacierania śladów przestępstwa, grozi do 8 lat więzienia.
CZYTAJ TEŻ Brytyjskie media piszą o śmierci Polaka i jego rodziny koło Norwich. Na ciałach wszystkich osób były obrażenia
Oprac. SC/KWP w Katowicach
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/754788-sledczy-odnalezli-cialo-polaka-zabitego-w-wielkiej-brytanii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.