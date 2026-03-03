Kolumbijski imigrant brutalnie pobił kobietę w centrum Kutna. "Dziś ofiarą padła moja mama. Jutro może to spotkać każdego z nas"

  • Kryminał
  • opublikowano:
Policja zatrzymała Kolumbijczyka, który brutalnie pobił kobietę w centrum Kutna. / autor: Fratria
Policja zatrzymała Kolumbijczyka, który brutalnie pobił kobietę w centrum Kutna. / autor: Fratria

W centrum Kutna 28-letni imigrant z Kolumbii brutalnie pobił 49-letnią Polkę, łamiąc jej nos i rękę. Po zabezpieczeniu monitoringu policja zatrzymała sprawcę. Policyjne statystyki wskazują na skokowy wzrost przestępczości wśród cudzoziemców w naszym kraju.

Przez ostatnie lata Polska skutecznie broniła się przed masowym napływem nielegalnych migrantów, którzy dla obywateli krajów Europy Zachodniej stanowią poważne zagrożenie. Niestety w ostatnim czasie także w Polsce policyjne statystyki odnotowują skokowy wzrost przestępczości, gównie napadów i pobić, których sprawcami są nielegalni migranci.

CZYTAJ TAKŻE: PILNE! Nie żyje 24-latka z Torunia brutalnie pobita i zgwałcona przez migranta z Wenezueli. Walka o jej życie trwała kilkanaście dni

Jutro może to spotkać każdego z nas”

W sobotę nad ranem w centrum Kutna 28-letni imigrant z Kolumbii brutalnie pobił kobietę.

Funkcjonariusze niezwłocznie zabezpieczyli monitoring oraz ślady na miejscu zdarzenia i podjęli intensywne czynności operacyjne. W toku prowadzonych działań policjanci wytypowali i zatrzymali osobę podejrzewaną o to przestępstwo. Obecnie trwają czynności dochodzeniowo – śledcze mające na celu weryfikację, czy zatrzymany mężczyzna ma związek z pobiciem kobiety

— powiedziała portalowi PanoramaKutna.pl aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Bezbronna kobieta została napadnięta w okolicach kościoła św. Wawrzyńca. Imigrant złamał jej nos i rękę oraz spowodował wiele innych stłuczeń.

Skala obrażeń jest nie do opisania

— powiedziała PanoramieKutna.pl córka poszkodowanej.

To nie było zwykłe zajście czy chwilowa sprzeczka. To było brutalne skatowanie bezbronnej kobiety, która nie miała żadnej możliwości obrony. Atak był nagły i całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek powodu.

Piszę to, aby ostrzec innych i zwrócić uwagę na narastający problem, którego nie wolno bagatelizować. Dziś ofiarą padła moja mama. Jutro może to spotkać każdego z nas – na ulicy, w drodze do pracy, w miejscu, które powinno być bezpieczne. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec takich zdarzeń

— napisała w mediach społecznościowych córka brutalnie pobitej kobiety.

CZYTAJ TAKŻE: Brutalna bójka obcokrajowców w Warszawie! Użyli niebezpiecznych narzędzi. Jeden z poszkodowanych leżał zakrwawiony

Podsumowanie

Jak informuje policja obecnie trwają czynności dochodzeniowe, które przewidują m.in. przesłuchanie Kolumbijczyka z udziałem tłumacza.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraińcom wolno u nas więcej? 19-latek brutalnie pobił 53-letniego Polaka w centrum Kępna. Policja nawet nie zawnioskowała o areszt!

Robert Knap/Panorama Kutna/DoRzeczy.pl

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych