W centrum Kutna 28-letni imigrant z Kolumbii brutalnie pobił 49-letnią Polkę, łamiąc jej nos i rękę. Po zabezpieczeniu monitoringu policja zatrzymała sprawcę. Policyjne statystyki wskazują na skokowy wzrost przestępczości wśród cudzoziemców w naszym kraju.
Przez ostatnie lata Polska skutecznie broniła się przed masowym napływem nielegalnych migrantów, którzy dla obywateli krajów Europy Zachodniej stanowią poważne zagrożenie. Niestety w ostatnim czasie także w Polsce policyjne statystyki odnotowują skokowy wzrost przestępczości, gównie napadów i pobić, których sprawcami są nielegalni migranci.
„Jutro może to spotkać każdego z nas”
W sobotę nad ranem w centrum Kutna 28-letni imigrant z Kolumbii brutalnie pobił kobietę.
Funkcjonariusze niezwłocznie zabezpieczyli monitoring oraz ślady na miejscu zdarzenia i podjęli intensywne czynności operacyjne. W toku prowadzonych działań policjanci wytypowali i zatrzymali osobę podejrzewaną o to przestępstwo. Obecnie trwają czynności dochodzeniowo – śledcze mające na celu weryfikację, czy zatrzymany mężczyzna ma związek z pobiciem kobiety
— powiedziała portalowi PanoramaKutna.pl aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Bezbronna kobieta została napadnięta w okolicach kościoła św. Wawrzyńca. Imigrant złamał jej nos i rękę oraz spowodował wiele innych stłuczeń.
Skala obrażeń jest nie do opisania
— powiedziała PanoramieKutna.pl córka poszkodowanej.
To nie było zwykłe zajście czy chwilowa sprzeczka. To było brutalne skatowanie bezbronnej kobiety, która nie miała żadnej możliwości obrony. Atak był nagły i całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek powodu.
Piszę to, aby ostrzec innych i zwrócić uwagę na narastający problem, którego nie wolno bagatelizować. Dziś ofiarą padła moja mama. Jutro może to spotkać każdego z nas – na ulicy, w drodze do pracy, w miejscu, które powinno być bezpieczne. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec takich zdarzeń
— napisała w mediach społecznościowych córka brutalnie pobitej kobiety.
Podsumowanie
Jak informuje policja obecnie trwają czynności dochodzeniowe, które przewidują m.in. przesłuchanie Kolumbijczyka z udziałem tłumacza.
Robert Knap/Panorama Kutna/DoRzeczy.pl
