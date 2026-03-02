Na jednej ze stacji Orlen w Warszawie doszło do brutalnego starcia pomiędzy grupami obywateli z Tadżykistanu. W wyniku tego zdarzenia zniszczony został samochód, a dwie osoby zostały ranne. Policja zatrzymała trzy osoby, sprawa jest w toku. Powodem bójki miał być brak zgody ws. cen za przewóz osób.
Na jednej ze stacji Orlen, która znajduje się na warszawskiej Woli, doszło do barbarzyńskiej bójki z udziałem obywateli Tadżykistanu. W sieci pojawiło się nagranie:
Starły się dwie grupy, które były uzbrojone w niebezpieczne narzędzia - pręty i kije.
Mężczyzna, który nagrywał całą sytuację komentował także na bieżąco, w obcym języku. Kilka razy powtórzył zdanie: „Terroryści z Tadżykistanu przyjechali”.
Poszkodowani w wyniku bójki
Na nagraniu widać, zniszczony samochód (Lexus) oraz zakrwawioną osobę, która leży na ziemi i nie może się podnieść.
W pewnym momencie jeden z agresorów, trzymał w dłoni długi pręt, podszedł do nagrywającego z zamiarem wymierzenia potężnego ciosu - zamachnął się, a mężczyzna, który relacjonował sytuację zaczął uciekać.
Jeden z poszkodowanych z urazem głowy trafił na OIOM, kolejny miał mieć złamaną rękę.
Powodem bójki miał być brak zgody ws. cen przewozu osób.
Policja ujęła sprawców
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że po kilku godzinach udało się namierzyć i zatrzymać napsatników.
Szybka i skuteczna praca operacyjna policjantów pionu kryminalnego z warszawskiej Woli przy współpracy z policjantami z innych wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, doprowadziła do zatrzymania 3 mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem
— podała policja.
To obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Do sprawy został zabezpieczony pojazd, którym poruszali się sprawcy, a także narzędzie, którym dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała
— dodała KSP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/754468-brutalna-bojka-obcokrajowcow-w-warszawie-uzyli-dlugich-palek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.