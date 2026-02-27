W Kadłubie doszło do podwójnego morderstwa. Śmierć poniosła 87-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. W związku z tragedią zatrzymano 17-latka, który był wnukiem i pasierbem ofiar. Nastolatek opublikował w sieci nagrania.
Na konferencji prasowej asp. szt. Piotr Chwastowski z KW Policji w Opolu poinformował, że na ślad zbrodni policja trafiła dzięki pracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jego funkcjonariusze znaleźli w sieci filmiki, które mogą być dowodem dokonanej zbrodni na terenie kraju. Ustalono, że filmy mogły zostać nagrane w jednym z domów w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi.
Policjanci, wykorzystując możliwości techniczne, namierzyli, gdzie doszło do tego zdarzenia. Na miejscu pojawili się policjanci ze Strzelec Opolskich i faktycznie na jednej z posesji w mieszkaniu ujawnili zwłoki dwóch osób. Jak ustaliliśmy, w tym mieszkaniu zamieszkują cztery osoby. Z jedną osobą mamy już kontakt, ta osoba jest bezpieczna
— powiedział Chwastowski.
Jak przekazał rzecznik opolskiej prokuratury, w domu mieszkało małżeństwo, 87-letnia matka kobiety oraz jej 17-letni syn. W dniu zbrodni w domu było trzech lokatorów. Matka nastolatka w tym czasie przebywała w szpitalu na planowanym zabiegu.
Policja wystosowała również apel do internautów.
W związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło wczoraj w miejscowości Kadłub, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby, kierujemy do opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych stanowczy apel o zaprzestanie rozpowszechniania drastycznych materiałów zdjęciowych oraz filmowych dokumentujących to zdarzenie
— podano w komunikacie.
Ofiary to babcia i ojczym
Ofiarami zbrodni był ojczym i babcia nastolatka. Ze względu na charakter ran, śledczy przyjęli, że narzędziem zbrodni prawdopodobnie była siekiera.
Do akcji poszukiwań nastolatka zaangażowano specjalne ekipy policyjne z psami tropiącymi i dronami. W tym czasie policja objęła ochroną także kobietę przebywającą w szpitalu. Po trwającej kilkanaście godzin akcji nastolatka znaleziono w powiecie krapkowickim. Zatrzymany nie stawiał oporu. Obecnie policja analizuje znalezione w sieci filmy i prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
To drugie podwójne morderstwo, do którego doszło w województwie opolskim w ciągu kilkunastu ostatnich godzin. W Sadach pod Niemodlinem policjanci wysłani do interwencji w jednym z domów znaleźli zwłoki 24-latki i jej 29-letniego znajomego. Zatrzymano ukrywającego się na strychu domu 29-letniego brata zamordowanej kobiety. Mężczyzna podczas zatrzymania zaatakował policjanta. Obecnie prokuratura analizuje ślady z miejsca zbrodni.
Relacje mieszkaców Kadłuba
TVP Opole w likwidacji pojawiło się w miejscowości, gdzie doszło do tragedii.
Nie rozmawiałem z nim, był bardzo skrytym człowiekiem. Przesiadywał przy komputerze, jak się pokazał to na chwilę i zaraz wracał do swojego pokoju
— powiedział syn ofiary Jan w rozmowie z reporterem.
Spokojni ludzie. Miałam kiedyś z nimi kontakt, dlatego jest mi ciężko. Chyba wszyscy jesteśmy w szoku
— stwierdziła mieszkanka Kadłuba.
Dla każdego mieszkańca to jest szok. Zna się dobrze ludzi, mieszka blisko
— ocenił jeden z miejscowych.
Tragedia nie do pomyślenia
— powiedział mieszkaniec miejscowości.
xyz/PAP/TVP Opole
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/754261-makabryczna-zbrodnia-pojawily-sie-nagrania-17-latek-zatrzymany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.