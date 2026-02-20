Fabryka mefedronu pod Grójcem rozbita. Holendrzy i Polacy wytworzyli ponad 474 kg mefedronu i 100 kg katynonu. Akt oskarżenia w sądzie

  • Kryminał
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Czterech Holendrów i dwóch Polaków oskarżono w związku z produkcją i handlem narkotykami na dużą skalę. Fabryka znajdowała się w gospodarstwie sadowniczym w okolicach Grójca na Mazowszu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających wynosi 33 mln zł” - podała prokuratura w Radomiu.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź przekazała, że dziś do Sądu Okręgowego w Radomiu został skierowany akt oskarżenia. Wynika z niego, że przestępcy wytworzyli ponad 474 kg mefedronu i 100 kg katynonu. Posiadali także znaczne ilości marihuany oraz amfetaminy i metamfetaminy.

Niepozorne gospodarstwo w Woli Krobowskiej

Grupa przestępcza działała od czerwca do połowy września 2024 r., kiedy policjanci weszli na teren niepozornego gospodarstwa sadowniczego w Woli Krobowskiej. Zastali tam zupełnie zaskoczonych mężczyzn w wieku 21-38 lat, zajmujących się nielegalnym procederem. Byli to czterej Holendrzy i dwaj Polacy: jeden z Bydgoszczy, a drugi z gminy Grójec, który - jak podała prokuratura - zarzuconych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

W zaadaptowanym na fabrykę budynku gospodarczym znajdowała się kompletna linia do produkcji środków odurzających.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili narkotyki w postaci pochodnych amfetaminy oraz dużą ilość narkotyków, na różnym etapie produkcji, począwszy od ciekłego etapu po skrystalizowaną postać produktu, urządzenia i substraty do ich produkcji

— powiedziała prokurator.

140 toreb z mefedronem do dalszej dystrybucji

Policjanci zabezpieczyli też 140 sztuk hermetycznie zamkniętych jednokilogramowych toreb foliowych z mefedronem, przygotowanych do dalszej dystrybucji.

Podczas przeszukania mieszkań zajmowanych przez oskarżonych ujawniono karabinek pneumatyczny oraz pistolet pneumatyczny z amunicją. Przestępcy byli więc przygotowani na wypadek wejścia funkcjonariuszy, jednak – jak informowała zaraz po akcji rzeczniczka grójeckiej policji - żaden z nich nie zdążył sięgnąć po broń, gdy policjanci wkroczyli do akcji. Żaden z mężczyzn nie miał też pozwolenia na broń. Śledczym nie udało się jednak ustalić, do którego z nich należała, by przypisać zarzuty konkretnej osobie.

Wszyscy z mężczyzn usłyszeli zarzuty związane z produkcją i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Nieco później, bo w maju tego roku, aresztowany został 26-letni mieszkaniec Grójca, który - w ocenie śledczych - udzielał przestępcom pomocy, gdyż przechowywał w wynajętym pomieszczeniu gospodarczym służące do produkcji substancji psychotropowych urządzenia oraz duże ilości organicznych i nieorganicznych związków chemicznych, w tym prekursory narkotykowe.

Oskarżonym grozi kara od 3 lat do 20 lat pozbawienia wolności. Pięciu z nich odpowiadać będzie przed sądem w warunkach tymczasowego aresztowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Spektakularna akcja! Policjanci przejęli narkotyki warte 4 mln zł. Zajmujący się ich obrotem dwaj mężczyźni zostali aresztowani

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych