Liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców w Polsce zdecydowanie rośnie. Według danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” w poprzedni roku było ich już ponad 17,5 tys. „W kryminalnej statystyce, jak czytamy w „Rz”, na czele są obywatele Ukrainy (…) oraz Gruzji i Białorusi”. Szczególnie niepokojąca jest rozkręcająca się działalność zagranicznych gangów. Wyjątkowo dynamicznie rośnie też liczba przestępstw wśród Kolumbijczyków. „Wykazuje parametry wzrostu typowe dla poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego” - czytamy w opracowaniu.
W zeszłym roku, według ustaleń „Rz”, wśród Ukraińców kłopoty z prawem miało ponad 10,6 osób. Prawie 1800 przestępców pochodziło z Gruzji, a ponad 1030 z Białorusi. W pierwszych dwóch przypadkach policja zanotowała tendencję wzrostową, w przypadku Białorusinów było ich nieco mniej niż rok wcześniej.
Jazda na podwójnym gazie i lekceważenie zakazów
Najczęstszą kategorią czynów pozostają przestępstwa drogowe. W ubiegłym roku 3949 cudzoziemców prowadziło pojazd po pijanemu. Wprawdzie policja zanotowała w zeszłym roku pewien spadek podobnych przypadków, ale jak zaznacza „Rz”, jest to mało pocieszające, ponieważ rośnie rośnie liczba osób ignorujących sądowe zakazy.
I tak, o jedną czwartą – z 978 osób do 1236 osób wzrosła liczba obcokrajowców, którzy jechali mając sądowy zakaz. (…) Rekordzista w Gniewkowie (kujawsko-pomorskie) kierował autem mając 2,5 promila i dodatkowo pięć czynnych sądowych zakazów, z których ostatni upływał mu w 2033 r. W Polsce przebywał nielegalnie.
— czytamy w „Rz”.
Ogółem cudzoziemcy spowodowali w ubiegłym roku 452 wypadki, tj. o niemal 100 więcej niż rok wcześniej.
Problem z Kolumbijczykami - zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
Analitycy ostrzegają przed jeszcze stosunkowo niewielkim zjawiskiem, ale bardzo dynamicznie się rozrastającym. Są nim przestępstwa popełniane przez Kolumbijczyków.
Problem przestępczości Kolumbijczyków, choć nadal relatywnie niewielki w liczbach bezwzględnych wobec ogółu przestępczości, wykazuje parametry wzrostu typowe dla poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. W ujęciu dekady liczba podejrzanych rosła przeciętnie o ok. 90 proc. rocznie. To bardzo wysoka dynamika, która powinna zwrócić uwagę decydentów
— komentuje dla „Rz” Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wicedyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym.
Alarmujące statystyki ws. Kolumbijczyków
Statystyki prezentowane przez „Rzeczpospolitą” są porażające. Według nich”
Dekadę temu nie było nikogo z tego kraju podejrzanego o przestępstwo, w 2023 r. były 22 osoby, w kolejnym 127, a w ubiegłym – już 324.
Kolumbijczycy odpowiadali głównie za jazdę po pijanemu. „Z narkotykami w ubiegłym roku wpadły 24 osoby, rok wcześniej 14”. Na razie bardziej od liczb większy niepokój budzi dynamika wzrostu przestępstw z udziałem przybyszów z Południowej Ameryki.
Wynika to również z coraz większej liczby obywateli Kolumbii wybierających Polskę jako cel migracji. Na początku 2024 r., jak czytamy w „Rz” legalnie przebywało u nas tysiąc Kolumbijczyków, w połowie ubiegłego – ok. 5 tysięcy.
Więcej problemów z narkotykami
Według ustaleń „Rz” wśród cudzoziemców rośnie też przestępczość związana z narkotykami.
Zarzuty głównie za ich posiadanie dostało 2158 osób – to o 259 więcej niż rok wcześniej. Po jeździe z promilami jest to najczęściej popełniane przestępstwo
— czytamy w opracowaniu „Rz”.
Inną kategorią były oszustwa, przede wszystkim internetowe. Statystyki obcokrajowców zamieszanych w ten proceder wzrósł o ponad połowę. A na czele niechlubnej statystyki stanęli Ukraińcy, którzy stanowili trzy czwarte sprawców.
Gruzińskie gangi nie odpuzczą
Według danych opubikowanych przez „Rz” pod względem działalności zagranicznych gangów ubiegły rok był spokojniejszy.
Ale gruzińskie gangi nie wyniosły się z Polski. Dowód? W tym roku wpadł tzw. wor w zakonie – 55-letni szef gruzińskiej mafii, który wraz z synem rezydował w Polsce i osobiście doglądał napadów na jubilerów
— pisze „Rz”.
Gruzińskie mafie takie jak: Klan Tbiliski, Kutaisi i Syndykat Szulai bardzo dobrze mają się w swojej działalności na terenie Europy. Polska jest jedną ze stref wpływów, o jakie ścierają się te organizacje przestępcze. Na pewno nie odpuściły sobie takiego rynku jak nasz kraj. Mafie gruzińskie są bardzo hermetyczne i o niskiej podatności na infiltrację operacyjną i doskonale zdają sobie z tego sprawę
— ostrzega Andrzej Mroczek, ekspert ds. przestępczości i terroryzmu z Uniwersytetu Civitas.
Według danych „Rz” „w zeszłym roku na rozbojach wpadło 13 Gruzinów (rok wcześniej 20), a 15 na kradzieżach rozbójniczych (o dwóch więcej)”.
Jak zaznaczono w opracowaniu, każdy napad w wykonaniu przybyszów z Gruzji oznacza milionowe straty.
