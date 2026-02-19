Podwójne morderstwo w Raciążu na Mazowszu. 29-latek sam zgłosił się na policję informując, że zabił 2 osoby. Co wiadomo o ofiarach?

Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Wczoraj wieczorem w Raciążu na Mazowszu doszło do podwójnego morderstwa. 29-letni mężczyzna sam zgłosił się na policję, informując, że zabił dwie osoby. 72-letnia kobieta i 86-letni mężczyzna to osoby spokrewnione, najprawdopodobniej dziadkowie zatrzymanego – podaje Interia.

Około godziny 22:40 w środę 18 lutego policja w Raciążu otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że zabił dwie osoby i poprosił o przyjazd służb. Kiedy policja przyjechała na miejsce, w domu jednorodzinnym znalazła dwa ciała: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. W domu przebywał także 29-latek, który dokonał zgłoszenia. Mężczyzna był trzeźwy, został zatrzymany i przewieziony do Komendy Policji w Płońsku.

Prowadzone są z nim dalsze czynności. Jeszcze dziś zostanie on przesłuchany i może usłyszeć zarzuty

– informuje RMF FM.

Czynności pod nadzorem prokuratora

Obecnie na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, a także technicy kryminalistyki. Działania odbywają się pod nadzorem prokuratora – podaje Interia.pl.

Co wiadomo o ofiarach morderstwa?

Wstępnie ustalono, ze były to osoby spokrewnione z zatrzymanym mężczyzną, prawdopodobnie jego dziadkowie

– przekazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Ofiary miały liczne rany cięte

29-latek został zatrzymany w Raciążu jako podejrzewany o dokonanie zabójstwa dwóch osób, swoich dziadków w wieku 72 i 86 lat. Nie był jeszcze przesłuchiwany. Nie ma obecnie postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów

— poinformował w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Jak wyjaśnił, znalezione na miejscu zwłoki miały liczne rany cięte. Dodał także, że o tym, iż doszło do zabójstwa poinformował wnuczek ofiar, dzwoniąc w środę w nocy na numer alarmowy 112 i prosząc „o przyjazd służb”.

Mężczyzna przebywa obecnie w płońskiej komendzie. Jego przesłuchania dokona prokurator po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia

— zaznaczyła z kolei rzecznik płońskiej policji.

Podkreśliła jednocześnie, że w sprawie zostanie wszczęte śledztwo.

Podsumowanie

W Raciążu na Mazowszu doszło do podwójnego morderstwa. 29-letni mężczyzna sam zgłosił się na policję, informując, że zabił dwie osoby. W domu znaleziono ciała 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny, najprawdopodobniej jego dziadków. Sprawca był trzeźwy, został zatrzymany, a na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.

PAP/Interia.pl/RMF24/Joanna Jaszczuk

