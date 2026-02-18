Wspólna operacja służb z Polski i Niemiec doprowadziła do rozbicia międzynarodowego gangu działającego przez osiem lat. Zatrzymano 23 osoby, zabezpieczono broń, narkotyki, fałszywe dokumenty oraz 200 tysięcy euro. Według ustaleń RMF FM w skład grupy wchodzą członkowie gangu motocyklowego Hells Angels oraz klanów tureckich.
Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski podkreślił, że działania międzynarodowych służb rozpoczęły się w drugiej połowie stycznia w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Hiszpanii.
Zatrzymania
W akcji zatrzymano łącznie 23 osoby - obywateli Polski i Niemiec, w tym członków jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie gangów motocyklowych oraz przedstawicieli klanów tureckich.
W ramach polskiego wątku zatrzymano 5 osób. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec czterech z nich areszt, natomiast jedna osoba została objęta wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
Działalność grupy przestępczej
Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita struktura funkcjonowała od 2014 do 2022 roku, zrzeszając obywateli Polski i Niemiec. Zajmowała się bardzo rozległą działalnością: handlem bronią palną oraz amunicją, wprowadzaniem do obrotu fałszywych banknotów, a także przemytem i handlem narkotykami.
Członkowie gangu zajmowali się również kradzieżami luksusowych pojazdów, czerpaniem korzyści z prostytucji oraz nielegalnym przywozem do Polski toksycznych odpadów.
Podczas przeszukań przeprowadzonych w Polsce i Niemczech funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną, amunicję, narkotyki oraz podrobione papierosy.
Szczególną uwagę śledczych zwróciły odnalezione fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb, a także pieczęcie polskich i niemieckich urzędów służące do podrabiania dokumentów
— zaznaczył kom. Wrześniowski.
W jednej ze specjalnie przygotowanych skrytek schowane było 200 tys. euro w gotówce. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
Akcja
W akcji współpracowały ze sobą polska Prokuratura Krajowa i prokuratura w Düsseldorfie, przy wsparciu przedstawicieli obu krajów w Eurojust. W realizację zaangażowane były kluczowe jednostki uderzeniowe, w tym BKA – Bundeskriminalamt (niemiecka jednostka do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), CBŚP oraz funkcjonariusze straży granicznej.
Adrian Siwek/PAP/RMF Fm
