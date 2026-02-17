Ukraińscy maszyniści mieli szmuglować rodaków. Do sądu trafił akt oskarżenia, również za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Ukraińscy maszyniści mieli szmuglować rodaków. Do sądu trafił akt oskarżenia, również za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na zdjęciu tory kolejowe / autor: Fratria

Dwaj ukraińscy maszyniści zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemycenie dwóch rodaków w elektrowozie pociągu relacji Odessa–Przemyśl. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Przemyślu. Śledczy zarzucają im zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy w zamian za 12 tys. dolarów.

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Marta Pętkowska, według ustaleń śledztwa dwaj maszyniści kolei ukraińskiej - Roman R. i Volodymyr V. w celu osiągnięcia 12 tys. USD korzyści majątkowej ukrywali w 2024 roku w elektrowozie pociągu Odessa-Przemyśl dwóch obywateli Ukrainy, przewożąc ich przez granicę państwową bez kontroli paszportowej ukraińskich i polskich służb granicznych.

Współdziałali z innym maszynistą kolei ukraińskiej o imieniu Serhii, wobec którego materiały zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Roman R. i Volodymyr V. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy oraz zorganizowania nielegalnego przekroczenia granicy dwóm obywatelom Ukrainy.

Za zarzucane im czyny Kodeks karny przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Prok. Pętkowska dodała, że w toku śledztwa podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. - Stan faktyczny ustalono w oparciu o wyjaśnienia złożone przez obywateli Ukrainy podejrzanych o nielegalne przekroczenie granicy – poinformowała prokurator.

Dodała, że obaj maszyniści, mimo że nie przyznali się do winy, to jednak dobrowolnie poddali się karze zaproponowanej przez prokuratora.

xyz/PAP

