Dywersja czy zwykła głupota? Policja zatrzymała Mołdawianina, który użył w pociągu ręcznego hamulca. W składzie były cysterny z benzyną

Na zdjęciu napis policja na radiowozie / autor: Fratria

Na stacji kolejowej w Puławach zatrzymano 25-letniego Mołdawianina, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie pociągu towarowego jadącego ze Szczecina do Dorohuska. Skład przewoził cysterny z ropą. Sprawą zajmują się służby.

Pociąg towarowy, przy którym kręcił się ten mężczyzna, został sprawdzony, nie znaleziono materiałów niebezpiecznych

— powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek.

Policjanci pełniący służbę w ramach operacji TOR na stacji kolejowej w Puławach zatrzymali mężczyznę, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W chwili zatrzymania mężczyzna chował się pomiędzy wagonami, na jednym z podestów.

Okazało się, że to 25-letni obywatel Mołdawii, miał dokumenty w języku rosyjskim. Został zatrzymany. Czynności śledczych z jego udziałem prawdopodobnie będą wykonywane jeszcze dziś.

Służby badają sprawę

Policjanci na miejscu przy Mołdawianinie znaleźli torbę, w której były m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank.

O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Na miejscu zdarzenia pracują służby, pociąg jeszcze oczekuje na stacji w Puławach. W składzie pociągu były cysterny z ropą.

O zatrzymaniu Mołdawianina poinformowała także rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. We wpisie na portalu X podała, że w działania zaangażowane są służby: ABW, SKW, CBŚP oraz Prokuratura Krajowa, a na miejscu pracują funkcjonariusze KWP w Lublinie.

Interwencję podjął patrol złożony z policjantów, żołnierza WOT i funkcjonariusza SOK

— napisała.

Adam Bąkowski/PAP

