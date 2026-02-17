Na stacji kolejowej w Puławach zatrzymano 25-letniego Mołdawianina, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie pociągu towarowego jadącego ze Szczecina do Dorohuska. Skład przewoził cysterny z ropą. Sprawą zajmują się służby.
Pociąg towarowy, przy którym kręcił się ten mężczyzna, został sprawdzony, nie znaleziono materiałów niebezpiecznych
— powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek.
Policjanci pełniący służbę w ramach operacji TOR na stacji kolejowej w Puławach zatrzymali mężczyznę, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W chwili zatrzymania mężczyzna chował się pomiędzy wagonami, na jednym z podestów.
Okazało się, że to 25-letni obywatel Mołdawii, miał dokumenty w języku rosyjskim. Został zatrzymany. Czynności śledczych z jego udziałem prawdopodobnie będą wykonywane jeszcze dziś.
Służby badają sprawę
Policjanci na miejscu przy Mołdawianinie znaleźli torbę, w której były m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank.
O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.
Na miejscu zdarzenia pracują służby, pociąg jeszcze oczekuje na stacji w Puławach. W składzie pociągu były cysterny z ropą.
O zatrzymaniu Mołdawianina poinformowała także rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. We wpisie na portalu X podała, że w działania zaangażowane są służby: ABW, SKW, CBŚP oraz Prokuratura Krajowa, a na miejscu pracują funkcjonariusze KWP w Lublinie.
Interwencję podjął patrol złożony z policjantów, żołnierza WOT i funkcjonariusza SOK
— napisała.
Adam Bąkowski/PAP
