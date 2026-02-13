Desperacka próba ukrycia się pod łóżkiem zakończyła się fiaskiem — 44‑letni poszukiwany z warszawskiej Woli wpadł w ręce policjantów, gdy jego wystające spod materaca stopy… wskazał im czujny pies.
Kryminalni z warszawskiej Woli zatrzymali 44‑letniego mężczyznę poszukiwanego na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim. Mężczyzna miał trafić do tymczasowego aresztu w związku z przestępstwem niealimentacji. Choć próbował ukryć się przed policjantami w wyjątkowo nieudolny sposób, funkcjonariusze szybko zakończyli jego „misję niewidzialności”.
Policjanci z zespołu poszukiwań ustalili adres, pod którym miał przebywać 44‑latek. Po dotarciu na miejsce wielokrotnie pukali do drzwi, jednak nikt nie reagował. Po chwili otworzyła je kobieta, zapewniając, że poszukiwanego nie ma w mieszkaniu. Kryminalni nie dali się jednak zwieść.
Desperacko ukrył się… pod łóżkiem
W tym czasie mężczyzna, próbując uniknąć odpowiedzialności, zdecydował się na błyskawiczną i desperacką kryjówkę — wsunął się pod łóżko, licząc, że pozostanie niezauważony. Plan szybko legł w gruzach. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na rozłożone łóżko, spod którego wystawały stopy. Dodatkowo pies obecny w mieszkaniu uporczywie wpatrywał się w kryjówkę, jakby wskazując policjantom właściwe miejsce.
44‑latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji na Woli, a następnie przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie dalsze czynności zgodnie z decyzją sądu.
Policjanci podkreślają, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości stosują różne, często zaskakujące metody, jednak doświadczenie „poszukiwaczy” sprawia, że takie próby rzadko kończą się sukcesem.
