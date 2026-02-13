„Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejnych ośmiu przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne do przemytu papierosów z Białorusi do Polski” - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że w tym roku w podobnych sprawach zatrzymano łącznie 16 osób.
Minister przekazał na platformie X, że ujawnione do tej pory papierosy miały szacunkową wartość 2,8 mln zł.
Jak poinformowała Komenda Główna SG, zatrzymania ośmiu przemytników dokonali funkcjonariusze podlaskiego oddziału tej formacji działający pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sokółce. Przemytnicy usłyszeli zarzuty przemytu wyrobów tytoniowych oraz zarzuty z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
Wśród zatrzymanych Polacy
Czterech zatrzymanych to obywatele Polski w wieku od 20 do 44 lat, zaś kolejnych czterech to obywatele Litwy w wieku od 30 do 34 lat. Straż Graniczna poinformowała, że wobec czterech obywateli Litwy oraz jednego obywatela Polski sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, pozostali trzej obywatele Polski mają zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo wobec wszystkich obywateli Litwy wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano im decyzję o wydaleniu, z zakazem wjazdu do Polski na pięć lat.
Zatrzymanym grozi nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności.
Zabezpieczenia graniczne powstałe na granicy polsko-białoruskiej m.in. w postaci bariery fizycznej i elektronicznej spowodowały, że przemytnicy szukają nowych sposób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych przez granicę. Ostatnio próbują wykorzystywać do tego balony meteorologiczne
— przekazała formacja.
Zatrzymano w sumie 16 osób
Z danych Komendy Głównej SG wynika, że w tym roku funkcjonariusze tej formacji ujawnili „papierosy przemycone przy pomocy obiektów naruszających polską przestrzeń powietrzną wlatując z Białorusi do Polski o łącznej szacunkowej wartości ponad 2,8 mln zł”.
Zatrzymano w sumie 16 osób, które trudniły się tym nielegalnym procederem
— podała SG.
Straż Graniczna ostrzega, że balony wykorzystane do przemytu papierosów mogą być niebezpieczne.
W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby
— zaapelowała formacja.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
