Policja ustaliła sprawców brutalnego rozboju na 62-latku z 2023 roku, który miał miejsce w Warszawie. Okazało się, że gang Ukraińców ma na koncie więcej przestępstw, popełnionych na terenie kilku państw Unii Europejskiej.
Do brutalnego rozboju doszło w czerwcu 2023 roku na warszawskiej Białołęce. Kilku mężczyzn zaatakowało 62-latka, który wychodził z domu. Zawlekli go do piwnicy, skrępowali i pod groźbą użycia siekiery zmusili do wydania klucza do sejfu. Zabrali gotówkę i biżuterię o wartości około pół mln złotych, po czym uciekli. Poszkodowanego zostawili w piwnicy. Znalazł go po 20 godzinach zięć. 62-latek trafił do szpitala, a policja rozpoczęła poszukiwnaia sprawców.
Polskie służby nawiązały współpracę z ukraińską policją, która zaledwie kilka dni po napadzie zabezpieczyła biżuterię w jednym z lwowskich lombardów. Do sprawy zostały zaangażowane również służby z Niemiec, Czech i Holandii. Okazało się, że grupa przestępcza dokonała na terenie kilku krajów UE kradzieży samochodów. Parę pojazdów udało się odzyskać.
Zatrzymania Ukraińców
Do pierwszych zatrzymań doszło w kwietniu ubiegłego roku. Policja wraz ze Strażą Graniczną ujęła siedmioro obywateli Ukrainy w wieku 25-48 lat.
Wobec trójki zastosowano tymczasowy areszt, ponadto śledczy nie wykluczyli, że podejrzani mogli dopuścić się innych przestępstw. Dwóch Ukraińców został deportowancyh z Polski. W maju ubiegłego roku służby zatrzymały kolejnego podejrzanego o brutalny napad. Mężczyźnie zarzuca się również kradzieże aut z włamaniem na terenie UE. Z jednego z pojazdów w Rzeszowie miał ukraść 115 tys. złotych, które należało do właściciela kantoru.
W listopadzie ub. r. jeden z podejrzanych usłyszał kolejny zarzut. Dotyczy on usiłowania napadu rabunkowego, do którego doszło w 2021 roku w okolicy Tomaszowa Lubelskiego, gdzie sprawcy po dostaniu się do domu właściciela kantoru, pobili go oraz domowników, grożąc mu pozbawieniem życia i zdrowia
— poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Również w listopadzie 2025 roku zatrzymano kolejnego podejrzanego - na przejściu granicznym w Hrebennem. Po napadzie w Warszawie przewiózł złoto przez polsko-ukraińską granicę. Przeszukanie ujawniło 400 tys. euro, których mężczyzna nie zgłosił ukraińskim służbom. Zatrzymany jest byłym funkcjonariuszem ukraińskiej Straży Granicznej.
Adam Bąkowski/KSP/X
