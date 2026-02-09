Co dalej z Mieszkiem R. podejrzanym o morderstwo na UW? Jest opinia biegłych, a stołeczna prokuratura wydała komunikat!

  • Kryminał
  • opublikowano:
Brama Uniwersytetu Warszawskiego/Mieszko R. konwojowany przez policję / autor: Fratria/ksp.policja.gov.pl
Brama Uniwersytetu Warszawskiego/Mieszko R. konwojowany przez policję / autor: Fratria/ksp.policja.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że Mieszko R., podejrzany o morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim, został uznany przez biegłych za niepoczytalnego. „Wymaga on bezwzględnego pobytu i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym” - podkreślono w komunikacie.

Pozostawanie podejrzanego na wolności z dużym prawdopodobieństwem grozi ponownym popełnieniem przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości, związanego z jego chorobą psychiczną. Aby temu zapobiec wymaga on bezwzględnego pobytu i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym

— poinformował w komunikacie sekretariat Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

CZYTAJ TAKŻE:

-Bestialski atak siekierą na UW. Zakończyła się obserwacja Mieszka R. Prok. Skiba: „Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów”

-Gdzie trafi Mieszko R.? Podejrzany o mord na UW może… w ogóle nie stanąć przed sądem! Wszystko w rękach biegłych

Mieszko R. nawet po zwolnieniu z zakładu nie wyjdzie na wolność

Biegli dodali, że jeżeli Mieszko R. miałby być zwolniony z zakładu psychiatrycznego, nie wyjdzie na wolność, ale będzie umieszczony w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Prokuratura nie będzie kwestionować opinii biegłych, uzupełniać, czy powoływać innej opinii.

Obecnie w sprawie trwa oczekiwanie na ewentualne wnioski stron postępowania, które po zapoznaniu się z opinią będą mogły złożyć o jej uzupełnienie lub zasięgnięcie innej opinii

— podała prokuratura.

Mieszko R. nadal jest aresztowany i przebywa na oddziale psychiatrycznym przy areszcie śledczym.

Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim

22-letni student Wydziału Prawa i Administracji UW Mieszko R. zaatakował na początku maja ub.r. siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży UW, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

CZYTAJ TAKŻE:

-Mord na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura: „Mieszko R. przyznał się do winy”. Jego obrońca zaprzecza!

-Nowe fakty o mordzie na UW. Zginęła matka trojga dzieci. Ciężko ranny strażnik. Rektor: To najgorsze wydarzenie na uczelniach po wojnie

Podsumowanie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że Mieszko R., podejrzany o zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim, został uznany przez biegłych za niepoczytalnego. Według opinii wymaga on bezwzględnego leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, ponieważ pozostawanie na wolności mogłoby grozić ponownym popełnieniem poważnego czynu. Po ewentualnym zwolnieniu z zakładu, miałby trafić do ośrodka w Gostyninie. Mieszko R. nadal przebywa w areszcie na oddziale psychiatrycznym.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych