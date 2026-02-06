Spektakularna akcja! Policjanci przejęli narkotyki warte 4 mln zł. Zajmujący się ich obrotem dwaj mężczyźni zostali aresztowani

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / autor: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Kilkadziesiąt kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości około 4 mln zł przejęli policjanci, a zajmujący się ich obrotem dwaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani” – poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz.

Sprawę wykryli policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową z KWP w Bydgoszczy i funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Kilogramy narkotyków

Na Osiedlu Wzgórze Wolności w Bydgoszczy policjanci zatrzymali 35-latka, gdy wychodził ze swojego mieszkania z około 3 kilogramami substancji krystalicznej 2CMC/3CMC i około kilogramem suszu roślinnego. Po przeszukaniu jego mieszkania zabezpieczono blisko 50 kg kryształu, prawie 25 kg suszu roślinnego, grzyby halucynogenne, kilka gramów białego proszku i 21 tabliczek czekolady prawdopodobnie z grzybami halucynogennymi. W mieszkaniu znaleziono także kilkaset opakowań e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, wagę elektroniczną, folię do zgrzewania i znaczną gotówkę.

Policjanci zatrzymali też mieszkającego nieopodal 21-latka. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli susz roślinny, biały proszek, kilka gramów grzybów halucynogennych, kilkaset e-papierosów i gotówkę.

Obu zatrzymanym prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przedstawił zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, za co grozi do 12 lat więzienia. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

