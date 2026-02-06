Bielski sąd aresztował kobietę podejrzaną o zabójstwo partnera. "Miała mu zadać śmiertelny cios ostrym narzędziem"

Bielski sąd rejonowy tymczasowo aresztował na trzy miesiące 36-latkę, która jest podejrzana, że w poniedziałek, 2 lutego, śmiertelnie ugodziła nożem w klatkę piersiową swojego 31-letniego partnera” – podała bielska policja.

Rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur powiedział, że w poniedziałek późnym wieczorem w centrum miasta towarzysko spotkały się dwie pary.

Doszło do konfliktu, w wyniku którego 36-letnia kobieta miała zadać swojemu partnerowi śmiertelny cios ostrym narzędziem

— powiedział.

31-latka nie udało się uratować

Na miejscu szybko pojawili się policjanci, który próbowali ratować rannego. Przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo starań ich oraz ratowników medycznych życia 31-latka nie udało się uratować.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, wszyscy uczestnicy spotkania byli nietrzeźwi

— powiedział Kocur.

Policjanci zatrzymali początkowo trzy osoby, ale dwie zostały zwolnione.

36-latka usłyszała zarzut zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. Sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące

— podał rzecznik.

Bielscy policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

