„Bielski sąd rejonowy tymczasowo aresztował na trzy miesiące 36-latkę, która jest podejrzana, że w poniedziałek, 2 lutego, śmiertelnie ugodziła nożem w klatkę piersiową swojego 31-letniego partnera” – podała bielska policja.
Rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur powiedział, że w poniedziałek późnym wieczorem w centrum miasta towarzysko spotkały się dwie pary.
Doszło do konfliktu, w wyniku którego 36-letnia kobieta miała zadać swojemu partnerowi śmiertelny cios ostrym narzędziem
— powiedział.
31-latka nie udało się uratować
Na miejscu szybko pojawili się policjanci, który próbowali ratować rannego. Przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo starań ich oraz ratowników medycznych życia 31-latka nie udało się uratować.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, wszyscy uczestnicy spotkania byli nietrzeźwi
— powiedział Kocur.
Policjanci zatrzymali początkowo trzy osoby, ale dwie zostały zwolnione.
36-latka usłyszała zarzut zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. Sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące
— podał rzecznik.
Bielscy policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
