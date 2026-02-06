Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu trafił akt oskarżenia przeciwko 18-latkowi, któremu zarzuca się przygotowania do zamachu, popieranie dżihadu, akcji zbrojnych islamistów oraz za nawoływanie do zbrodni i nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Nastolatkowi grozi do 18 lat pozbawienia wolności.
Jak poinformował prok. Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, która skierowała akt oskarżenia, 18-latek odpowie przed sądem za przygotowania do udziału w masowym zamachu „skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów”.
Remigiuszowi Ż. prokuratura zarzuca też publiczne nawoływanie w Internecie do popełnienia występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodni, a także nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.
Nastolek zbierał informacje
Do zarzucanych oskarżonemu przestępstw doszło w okresie od listopada 2024 r. do maja 2025 r.
Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że Ż. uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych
— wymienił prok. Dubiel.
Dodał, że oskarżony miał też artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów.
Jednocześnie posiadał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego
— podkreślił prokurator.
18-latkowi grozi 18 lat więzienia
Dodał, że mężczyzna przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale zanegował swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu.
Od czerwca 2025 r. 18-latek przebywa w areszcie. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara łączna do 18 lat pozbawienia wolności.
