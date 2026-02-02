Litwin zgłosił gotowość o działania na rzecz białoruskiego wywiadu przeciwko Polsce i USA. Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał go na rok więzienia. Cudzoziemiec poddał się karze bez przeprowadzania rozprawy. Wyrok jest już prawomocny.
O orzeczeniu, które zapadło po jednej rozprawie 9 stycznia, poinformował w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, powołując się na komunikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
To ABW prowadziła śledztwo w tej sprawie pod nadzorem białostockiej delegatury Prokuratury Krajowej.
Podstawą do wszczęcia śledztwa był materiał dowodowy uzyskany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jasno wskazujący na to, że podający się za czynnego oficera amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) 43-letni Litwin, od listopada 2024 r. do marca 2025 r. zgłaszał gotowość do udzielania informacji na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białoruś (KDB)
— poinformował na platformie X Jacek Dobrzyński.
Litwin został skazany za nieudolne usiłowanie zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP oraz USA, czyli państwa sojuszniczego w ramach NATO. Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony był karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Zatrzymany w marcu ub. roku
Według ustaleń śledztwa, mężczyzna, który został zatrzymany w marcu 2025 roku, wykorzystywał zaawansowane środki techniczne, w tym możliwości sztucznej inteligencji.
14 marca ubiegłego roku Saulius V. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW
— napisał Dobrzyński.
Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał go na rok więzienia. Wyrok zapadł bez przeprowadzania rozprawy, jest już prawomocny, bo żadna ze stron nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia na piśmie - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w tym sądzie.
Od zatrzymania do wyroku Litwin był aresztowany. Sąd zaliczył mu ten okres na poczet orzeczonej kary.
