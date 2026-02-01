Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 14-letniej dziewczyny został umieszczony w tymczasowym areszcie. Sąd Rejonowy w Kępnie zastosował środek zapobiegawczy z obawy o ucieczkę. 24-latek przyznał się do zarzutu zabójstwa.
Jak powiedział PAP prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, podejrzany przyznał się, że udusił pokrzywdzoną w trakcie sprzeczki.
Sąd Rejonowy w Kępnie - na wniosek prokuratora - zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.
Sąd zastosował areszt, ponieważ zachodzi obawa ucieczki, ukrycia się podejrzanego lub obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania
— powiedział prokurator.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego przestępstwa, złożył wyjaśnienia i wziął udział w eksperymencie procesowym, odtwarzając przebieg zajścia. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Śmierć poprzez uduszenie
Zdaniem Kubiaka prowadzący sprawę prokurator planuje przesłuchanie świadków oraz podjęcie ewentualnych kolejnych stosownych czynności dowodowych.
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na Osiedlu Spółdzielczym w Kępnie. Lokal wynajmowała Ukrainka. Mieszkała w nim z 14-letnią córką. Do mieszkania klucze posiadał też podejrzany, który także jest obywatelem Ukrainy.
Sąsiedzi zaalarmowali policję, że z jednego mieszkania leje się woda. Podczas zgłoszenia wyjaśnili, że pomimo usiłowania nawiązania kontaktu z mieszkankami nikt się nie odzywa. Okazało się, że kobieta była w tym czasie w pracy. Po wyważeniu drzwi na podłodze w zalanym przedpokoju znaleziono nieprzytomną 14-latkę, a z jednego z kranów lała się woda.
Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Pomimo podjętej reanimacji Ukrainka zmarła. Na ciele dziewczyny nie znaleziono żadnych zewnętrznych obrażeń ciała, dopiero sekcja zwłok wyjaśniła, że przyczyną śmierci było uduszenie.
Na tym etapie postępowania prokuratura nie chce ujawniać, co było powodem sprzeczki między podejrzanym a pokrzywdzoną.
