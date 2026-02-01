Komenda Stołeczna Policji poinformowała o pojawieniu się napisu na murze ambasady Turcji w Warszawie. „Turcja w Rożawie morduje kobiety” - napisali czarnym sprayem nieznani sprawcy.
Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji asp. Kamil Sobótka, napis na murze pojawił się dziś w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go ok. 8.40, podczas doraźnej kontroli.
Zawiadomienie ze strony ambasady
Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować
— powiedział rzecznik KSP.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/752055-napis-na-murze-tureckiej-ambasady-morduje-kobiety
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.