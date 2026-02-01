Napis na murze tureckiej ambasady w Warszawie: "Morduje kobiety". Policja wskazuje na dużą przeszkodę w poszukiwaniu sprawcy

Na zdjęciu ambasada Turcji w Warszawie / autor: Fratria
Na zdjęciu ambasada Turcji w Warszawie / autor: Fratria

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o pojawieniu się napisu na murze ambasady Turcji w Warszawie. „Turcja w Rożawie morduje kobiety” - napisali czarnym sprayem nieznani sprawcy.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji asp. Kamil Sobótka, napis na murze pojawił się dziś w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go ok. 8.40, podczas doraźnej kontroli.

Zawiadomienie ze strony ambasady

Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować

— powiedział rzecznik KSP.

Adam Bąkowski/PAP

