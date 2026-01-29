49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa rodziców na Targówku, a także zabicia trzech zwierząt domowych - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros.
Dodała, że po godzinie 13 zakończyły się czynności z mężczyzną.
Nie przyznał się on do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień
— powiedziała rzeczniczka.
Akcja policji
W domu przy ulicy Pszczyńskiej na Targówku znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny.
W budynku zabarykadował się syn pary, mogący mieć związek ze sprawą. Przed godziną 12 policjanci przeprowadzili szturm i zatrzymali 49-latka. Wcześniej rozmawiali z nim policyjni negocjatorzy.
Kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem. Zabite też zostały domowe psy.
