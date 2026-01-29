Tragedia na warszawskim Targówku. 49-latek podejrzany o zabójstwo rodziców usłyszał zarzuty. Odmówił składania wyjaśnień

49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa rodziców na Targówku, a także zabicia trzech zwierząt domowych / autor: PAP/Paweł Supernak
49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa rodziców na Targówku, a także zabicia trzech zwierząt domowych / autor: PAP/Paweł Supernak

49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa rodziców na Targówku, a także zabicia trzech zwierząt domowych - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros.

Dodała, że po godzinie 13 zakończyły się czynności z mężczyzną.

Nie przyznał się on do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień

— powiedziała rzeczniczka.

Akcja policji

W domu przy ulicy Pszczyńskiej na Targówku znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny.

W budynku zabarykadował się syn pary, mogący mieć związek ze sprawą. Przed godziną 12 policjanci przeprowadzili szturm i zatrzymali 49-latka. Wcześniej rozmawiali z nim policyjni negocjatorzy.

Kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem. Zabite też zostały domowe psy.

Adrian Siwek/PAP

