W jednym z przedszkoli w Kwidzynie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nauczycielka będąca na zwolnieniu lekarskim wtargnęła z nożem w ręku do sali z dziećmi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt dla 43-latki.
Jak poinformowała st. asp. Anna Filar, oficer prasowa kwidzyńskiej policji, do zdarzenia doszło 22 stycznia br.
Zostaliśmy poinformowani o awanturującej się kobiecie przebywającej na terenie przedszkola w Kwidzynie. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Kobieta została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala
— podała.
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie prok. Anna Grobelna w rozmowie z PAP poinformowała, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. Śledztwo jest wciąż w początkowej fazie.
Wniosek o raeszt dla nauczycielki
Prok. Grobelna dodała, że dziś do Sądu Rejonowego w Kwidzynie został skierowany wniosek o areszt 43-letniej nauczycielki, która w przedszkolu pełniła funkcję pedagoga.
Kobieta, przebywając na zwolnieniu lekarskim, weszła z nożem w ręku do sali, w której przebywało około dziesięcioro dzieci. Została obezwładniona przez nauczycielki, a następnie przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala psychiatrycznego. Nikomu w placówce nic się nie stało.
Z uwagi na stan psychofizyczny kobiety nie było możliwe jej przesłuchanie
— wyjaśniła prokurator.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/751859-chwile-grozy-w-przedszkolu-nauczycielka-z-nozem-w-reku-u-dzieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.