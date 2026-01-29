Chwile grozy w przedszkolu. Nauczycielka wtargnęła z nożem w ręku do dzieci! "Została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala"

W jednym z przedszkoli w Kwidzynie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nauczycielka będąca na zwolnieniu lekarskim wtargnęła z nożem w ręku do sali z dziećmi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt dla 43-latki.

Jak poinformowała st. asp. Anna Filar, oficer prasowa kwidzyńskiej policji, do zdarzenia doszło 22 stycznia br.

Zostaliśmy poinformowani o awanturującej się kobiecie przebywającej na terenie przedszkola w Kwidzynie. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Kobieta została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala

— podała.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie prok. Anna Grobelna w rozmowie z PAP poinformowała, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. Śledztwo jest wciąż w początkowej fazie.

Wniosek o areszt dla nauczycielki

Prok. Grobelna dodała, że dziś do Sądu Rejonowego w Kwidzynie został skierowany wniosek o areszt 43-letniej nauczycielki, która w przedszkolu pełniła funkcję pedagoga.

Kobieta, przebywając na zwolnieniu lekarskim, weszła z nożem w ręku do sali, w której przebywało około dziesięcioro dzieci. Została obezwładniona przez nauczycielki, a następnie przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala psychiatrycznego. Nikomu w placówce nic się nie stało.

Z uwagi na stan psychofizyczny kobiety nie było możliwe jej przesłuchanie

— wyjaśniła prokurator.

Adam Bąkowski/PAP

