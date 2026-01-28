W domu na warszawskim Targówku znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny. W budynku zabarykadował się mężczyzna mogący mieć związek ze sprawą. Po obławie i negocjacjach przeprowadzonych przez kontrterrorystów, tuż przed godziną 12. policjanci przeprowadzili szturm. Zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Jest synem ofiar!
Dramatyczne odkrycie
„W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole”
— poinformowała w mediach społecznościowych warszawska Policja.
Na miejscu policjanci potwierdzili tragiczną informację. W domu znaleziono ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny.
Zabarykadowany mężczyzna
W jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem.
W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy
— czytamy.
W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji
— poinformowano.
Problemy narkotykowe?
O przebiegu akcji opowiedział podkom. Jacek Wiśniewski, p.o. rzecznika prasowego KSP.
Dziś w godzinach porannych otrzymaliśmy informację o tym, że na terenie jednej z posesji na warszawskim Targówku zabarykadował się mężczyzna, który wcześniej zgłosił osobie, która poinformowała służby, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki dwojga ludzi
— powiedział w rozmowie z Polsat News, potwierdzając że policjanci znaleźli ciała kobiety i mężczyzny, a człowiek który zabarykadował się na piętrze może mieć związek z ich śmiercią.
Negocjatorzy nawiązali już kontakt z tym mężczyzną
— przekazał policjant.
Polsat News podaje nieoficjalnie, że zabarykadowany mężczyzna miał problemy narkotykowe. Miał wcześniej powiadomić swojego współlokatora, że popełnił zbrodnię, a podczas negocjacji ze służbami wykazuje sporą agresję.
kk/X / Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/751765-podwojne-zabojstwo-w-warszawie-policja-zatrzymala-podejrzanego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.