Podwójne zabójstwo w Warszawie! Znaleziono ciała kobiety i mężczyzny! Mężczyzna, który wcześniej zabarykadował się, zatrzymany

Podwójne zabójstwo w Warszawie. Akcja policji na Targówku / autor: Fratria
W domu na warszawskim Targówku znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny. W budynku zabarykadował się mężczyzna mogący mieć związek ze sprawą. Po obławie i negocjacjach przeprowadzonych przez kontrterrorystów, tuż przed godziną 12. policjanci przeprowadzili szturm. Zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Jest synem ofiar!

Dramatyczne odkrycie

W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole”

— poinformowała w mediach społecznościowych warszawska Policja.

Na miejscu policjanci potwierdzili tragiczną informację. W domu znaleziono ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny.

Zabarykadowany mężczyzna

W jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem.

W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy

— czytamy.

W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji

— poinformowano.

Problemy narkotykowe?

O przebiegu akcji opowiedział podkom. Jacek Wiśniewski, p.o. rzecznika prasowego KSP.

Dziś w godzinach porannych otrzymaliśmy informację o tym, że na terenie jednej z posesji na warszawskim Targówku zabarykadował się mężczyzna, który wcześniej zgłosił osobie, która poinformowała służby, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki dwojga ludzi

— powiedział w rozmowie z Polsat News, potwierdzając że policjanci znaleźli ciała kobiety i mężczyzny, a człowiek który zabarykadował się na piętrze może mieć związek z ich śmiercią.

Negocjatorzy nawiązali już kontakt z tym mężczyzną

— przekazał policjant. 

Polsat News podaje nieoficjalnie, że zabarykadowany mężczyzna miał problemy narkotykowe. Miał wcześniej powiadomić swojego współlokatora, że popełnił zbrodnię, a podczas negocjacji ze służbami wykazuje sporą agresję.

