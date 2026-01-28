26 stycznia na łódzkim Widzewie doszło do rozboju z użyciem noża. Młoda kobieta groziła kierowcy jednej z firm świadczących odpłatny przewóz na aplikację. Jak relacjonował mężczyzna, agresorka „na pewno nie była trzeźwa”, prawdopodobnie spożywała alkohol na tylnym siedzeniu. Awanturowała się i nie chciała opuścić pojazdu. Łódzka policja zamieściła wczoraj krótki film z zatrzymania kobiety.
W ostatnich dniach internet obiegło nagranie, na którym młoda kobieta (w filmie twierdzi, że jest w ciąży) grozi nożem mężczyźnie kierującemu pojazdem. Przewóz zamówiła w aplikacji jednej z firm świadczących tego rodzaju usługi. Jak to się stało, że wpadła w ręce policji, a mężczyźnie nic się nie stało?
Przebieg zdarzenia
Poniżej publikujemy opis sytuacji z perspektywy kierowcy. Zamieszczone nagranie jest pełne wulgaryzmów, gróźb i drastycznych scen.
„Przyjąłem zlecenie w Bolt. Przyjechałem. Zabrałem ją. Rozmawiała z kimś przez telefon. Po około trzech minutach powiedziała mi, że trzeba ją zawieźć nie tam, gdzie w zamówieniu, tylko „na Głowno”. Powiedziałem: w takim razie 100 złotych. Sprawdziłem w Bolt i pokazałem jej cenę — 100 złotych. Ona powiedziała, że może dać tylko 20. Powiedziałem, że w takim razie nie jedziemy. Ona powiedziała: „dobra, jedźmy na pierwszy adres”. Na wszelki wypadek wysłałem zgłoszenie alarmowe do grupy SOS — po prostu żeby była pomoc, jeśli coś pójdzie nie tak, ponieważ jej zachowanie mnie zaniepokoiło. Ona to widziała i cały czas pytała, do kogo piszę, czy nie na policję. Była bardzo nerwowa. Po drodze zrozumiałem, że była albo pijana, albo pod wpływem narkotyków — na pewno nie była trzeźwa. Piła alkohol na tylnym siedzeniu
— relacjonował kierowca.
Przyjechaliśmy na adres. Powiedziałem, że jesteśmy na miejscu. Ona powiedziała, że nie wyjdzie. Po tym wyciągnęła nóż i powiedziała: „Dawaj telefon. Łam telefony”. Zniszczyłem jeden telefon. Drugi telefon — ten, z którego teraz nagrywam — nie został całkowicie zniszczony, tylko pękł ekran, liczyłem, że to wystarczy. Ona powiedziała: „nie, dawaj”, i oddałem go. Potem ponownie przystawiła nóż i kazała mi oddać 20 złotych. Oddałem. W pewnym momencie się rozproszyła. Szybko się odpiąłem i wysiadłem z samochodu. Próbowałem ją zatrzymać, ale się nie udało. Odeszła. Nie biegłem za nią, nie używałem gazu pieprzowego, po prostu odpuściłem sytuację. Potem zobaczyłem, że na tylnym siedzeniu został jej telefon oraz mój telefon, który zabrała. Ona odeszła. Obok przejeżdżali Polacy, wezwali policję. Policja przyjechała i zaczęli wyjaśniać sprawę”
— czytamy.
Taki opis sytuacji, wraz z nagraniem, pojawił się wcześniej na profilach Aliaksandra Yancha - Białorusina mieszkającego w Polsce i prowadzącego blog poświęcony pracy taksówkarzy i innych kierowców zajmujących się przewozem osób.
Z kolei z nagrania opublikowanego na kanale „Piraci Drogowi” w serwisie Youtube wynika, że uciekając z auta kobieta krzyczała: „Chciał mnie zgwałcić, k…!”.
Zatrzymanie kobiety
Rano we wtorek 27 stycznia łódzka policja opublikowała film z zatrzymania kobiety, która groziła kierowcy.
Intensywne działania łódzkich policjantów👮👮 doprowadziły do zatrzymania kobiety, która dopuściła się rozboju z użyciem noża 🔪wobec kierującego świadczącego odpłatny przewóz osób na aplikację. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem (26.01.2026r.) na Widzewie. Podczas wykonywanego kursu 32-letnia klientka zaczęła się awanturować. Pokrzywdzony poprosił, aby ta opuściła pojazd. Wówczas kobieta wyciągnęła nóż i pod groźbą jego użycia kazała mu kontynuować jazdę w wyznaczone miejsce. 22- latek próbował uspokoić agresorkę. Wykorzystując jej nieuwagę uciekł z pojazdu i zawiadomił Policję. Funkcjonariusze wczesnym rankiem zatrzymali podejrzaną – za popełnione przestępstwo grozi jej kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Widzew. Policja Województwa Łódzkiego
— poinformowała łódzka komenda.
