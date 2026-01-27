Na Targówku skradziono figurkę Matki Bożej. Była szczególna! Została sprowadzona z Montichiari - miejsca słynnych objawień

Archiwalne zdjęcie kapliczki ze skradzioną figurką Matki Bożej Róży Duchownej w Warszawie

Policjanci szukają sprawcy, który prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę ukradł figurkę Matki Bożej Róży Duchownej z kapliczki przy ulicy Wysockiego na Targówku. Zaginiona figura została sprowadzona z Włoch, z Montichiari, które jest miejscem cudu.

Skradziono figurkę

Jak opisują mieszkańcy, kapliczka nie została zniszczona. Złodziej otworzył szklane drzwiczki i wyjął z niej figurę.

Zgłoszenie kradzieży figury wpłynęło w sobotę. Na miejsce pojechali policjanci. Próbujemy ustalić sprawcę, zabezpieczamy monitoring

— powiedziała sierż. Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Kapliczka jest przy ulicy Wysockiego, przed blokiem Syrokomli 7/13. Mieszkańcy ustawili ją w tym miejscu w latach 80.

Miejsce cudu

Zaginiona figura pochodzi z Włoch, z Montichiari, które jest miejscem cudu. W 1990 r. wśród 80 innych figur została pobłogosławiona przy źródle w Fontanelle.

Objawienia Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 r. w szpitalu w Montichiari. Pielęgniarka Pierina Gilli ujrzała płaczącą kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę przystrajały trzy róże: biała, czerwona i złota. Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i ofiarę, zwłaszcza za osoby duchowne, a także o ustanowienie Godziny Łaski 8 grudnia.

Na miejscu objawień w Fontanelle koło Montichiari 7 grudnia 2019 r. biskup Pierantonio Tremolada ustanowił sanktuarium diecezjalne Róży Duchownej i Matki Kościoła. Kościół 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Z kolei w 2024 r. watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała pozytywną opinię na temat objawień w 1947 r. i w 1966 r. włoskiej mistyczki Pieriny Gilli.

Adam Kacprzak/PAP

