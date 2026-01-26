Włamanie do... salonu sprzedaży włosów na Wilanowie! Mężczyzna ukradł i zniszczył włosy warte ponad 800 tys. zł

29-latek włamał się do salonu sprzedaży włosów na Wilanowie. Ukradł i zniszczył włosy warte ponad 800 tys. zł. Został aresztowany na trzy miesiące.

Asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji przekazała, że sprawca pod osłoną nocy włamał się do lokalu przez okno w pomieszczeniu gospodarczym.

Następnie dostał się do salonu, skąd ukradł kilkaset wiązek włosów naturalnych. Część wiązek została również przez niego zniszczona. Właściciel salonu oszacował straty na kwotę ponad 800 tys. złotych

— dodała.

Zatrzymanie na Bemowie

Policjanci szybko wytypowali sprawcę tej kradzieży i zatrzymali 29-latka na Bemowie. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za które grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. .

PAP/Tomasz Karpowicz

