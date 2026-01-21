Rozbito międzynarodowy gang narkotykowy. Akcję koordynował Europol. Zaangażowano 400 policjantów. Zatrzymano 19 osób

Polskie służby uczestniczyły w koordynowanej przez Europol akcji rozbicia międzynarodowego gangu produkującego syntetyczne narkotyki. Dzięki niej zlikwidowano 24 laboratoria, przejęto ponad 9,3 tony narkotyków, setki ton prekursorów chemicznych i zatrzymano 85 osób.

W Polsce w czterech województwach zatrzymano 19 osób. W akcjach brało udział blisko 400 polskich funkcjonariuszy.

W ubiegły piątek, na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, przeprowadzono skoordynowane działania na terytorium Polski, Niemiec, Belgii oraz Niderlandów

— poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE Blisko 9 ton zabezpieczonych narkotyków, dziesiątki zlikwidowanych laboratoriów i ponad 85 zatrzymanych osób w całej Europie. Sprawę zapoczątkowali w 2022 r. funkcjonariusze dolnośląskiej

— napisał w mediach społecznościowych minister Marcin Kierwiński.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że podczas kontroli czterech magazynów w dwóch powiatach w woj. mazowieckim wykryto ok. 700 ton prekursorów i innych substancji chemicznych służących do produkcji narkotyków oraz 2 kg marihuany.

Funkcjonariusze zabezpieczyli też 366 tys. zł i dziewięć pojazdów o wartości ok. 4,5 mln zł, a także majątek w nieruchomościach o wartości prawie 10 mln zł.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych, w tym osób podejrzanych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, trzymiesięczny areszt. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory policji, zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazy opuszczania kraju

— przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania nią, wytwarzania znacznych ilości narkotyków syntetycznych, a także prania pieniędzy. Grozi im do 20 lat więzienia.

W Polsce działania prowadzili policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu wyspecjalizowanych jednostek policji, laboratoriów kryminalistycznych, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także służb partnerskich z innych państw Unii Europejskiej i ekspertów Europolu.

CBZC poinformowało, że ich działania polegały na analizie przepływu kryptowalut, zabezpieczeniu ich, a także na „czynnościach informatycznych z zabezpieczonym sprzętem”.

