Wczoraj w Łukowie (woj. lubelskie) doszło do podwójnego ataku nożownika. Ranni trafili do szpitala, ale ich życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Napastnikiem jest prawdopodobnie 28-letni mieszkaniec miejscowości. Policji udało się go dziś zatrzymać.
Policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Łukowa poszukiwanego do sprawy zranienia nożem 16- i 40-latka
— powiedział PAP oficer prasowy Komedy Powiatowej Policji w Łukowie aspirant sztabowy Marcin Józwik.
Jak informował wcześniej, do ataków z użyciem noża doszło wczoraj wieczorem. Pierwszy miał miejsce w centrum Łukowa, napastnik zaatakował nożem 16-latka.
Pokrzywdzony chłopiec został przewieziony do szpitala. Na szczęście urazy, jakich doznał nastolatek, nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu
— powiedział Józwik.
Drugi atak nożownika
Następnie policja otrzymała zgłoszenie o kolejnym ataku, do którego doszło na obrzeżach Łukowa. Tam zraniony został nożem 40-latek. On również trafił do szpitala i po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Obrażenia, których doznał, nie zagrażają jego życiu i zdrowiu.
Policjanci ustalili, że sprawcą tych zdarzeń może być znany policji młody mieszkaniec Łukowa. Od wczorajszego wieczora prowadzili intensywne poszukiwania mężczyzny. Został on zatrzymany dziś poza Łukowem.
Jest przewieziony do jednostki policji, będą wykonywane czynności śledcze z jego udziałem i wyjaśniane okoliczności tych zdarzeń
— dodał policjant.
PAP/Tomasz Karpowicz
