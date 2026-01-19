„W śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek pojawiły się nowe ustalenia” - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Co to za ustalenia? Prokuratura na razie nie chce zdradzać szczegółów, ale wskazuje na kierowcę białego Fiata Cinquecento, który jest ciągle poszukiwany. Śledczy próbują ustalić jego tożsamość i proszą o pomoc wszystkie osoby, które widziały ten samochód w dniu i miejscu zaginięcia Iwony Wieczorek.
Dlaczego nie dotarła do domu?
Iwona Wieczorek, która kilka tygodni wcześniej zdała maturę, ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu.
Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak nigdy do domu nie dotarła. Przez prawie 16 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po niej.
W czerwcu ubiegłego roku pojawił się nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek.
Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento
— brzmi komunikat KSP.
CZYTAJ TAKŻE: Przełom ws. zaginięcia Iwony Wieczorek? Policja publikuje nagranie. Trwają poszukiwania widocznego na nim mężczyzny. WIDEO
Nowy trop prokuratury
W minioną sobotę policjanci z Komendy Stołecznej Policji ponownie zwrócili się do opinii publicznej z apelem o pomoc. Chodzi o ustalenie tożsamości kierowcy białego Fiata Cinquecento, który był widziany w 17 lipca 2010 r. o godz. 5:07 w rejonie Parku Reagana w Gdańsku, czyli w miejscu i czasie, gdy zaginiona była po raz ostatni rejestrowana przez monitoring.
Ponownie apelujemy do każdego, kto ma informację na jego temat o kontakt ze stołeczną policją na nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką policji
— napisali policjanci.
To jest apel policji do osób, które kojarzą taki samochód w tamtym czasie, w tym miejscu, mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Jeżeli tak jest, to prosimy, żeby się zgłaszali
— powiedział Naczelnik małopolskiego wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak.
Zdaniem śledczych poszukiwany może stanowić klucz do wyjaśnienia zagadki zaginięcia Iwony Wieczorek. Jego samochód poruszał się później trasą w kierunku Rumii, Redy i okolic Pucka. Funkcjonariusze uważają, że kierowca może mieć związek ze sprawą dlatego wystosowali apel o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy.
Czynności na terenie Sopotu
Prok. Eryk Stasielak doprecyzował, że są nowe dowody, które badają śledczy.
W najbliższym czasie będziemy na terenie Sopotu wykonywać kolejne czynności
— dodał. Nie uściślił o jakie dowody i czynności chodzi.
Utrudnianie śledztwa
W grudniu 2022 roku ogłoszono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek koledze dziewczyny Pawłowi P.
Paweł P. bawił się z Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia. Wraz z grupą znajomych udali się na działkę jego babci, a potem imprezowali w sopockim Dream Clubie. Bilingi z telefonu Iwony dowodzą, że po opuszczeniu klubu kilkanaście razy dzwoniła do Pawła. W trakcie śledztwa mężczyzna był wielokrotnie przesłuchiwany, a działka babci i jego mieszkanie zostały dokładnie przeszukane.
CZYTAJ TAKŻE: Przełom ws. zaginięcia Iwony Wieczorek! Policja zatrzymała dwie osoby. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą zarzuty
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/751065-nowy-trop-ws-zaginiecia-iwony-wieczorek-wazny-apel-policji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.