Dawid T. został oskarżony o morderstwo młodej kobiety, którego miał dokonać w lutym ub. roku w okolicach Kłodzka. Prokuratura z Wrocławia oskarżyła 39-latka również o zabójstwo własnej babci, do którego miało dojść w 2021 roku.
Sporządzony przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie podwójnej zbrodni trafił do Sądu Okręgowego w Świdnicy – przekazała rzecznik wrocławskiej prokuratury prok. Anna Zimoląg.
Do zabójstwa 26-letniej kobiety doszło w lutym 2025 r. Rodzina Katarzyny B. zgłosiła jej zaginięcie 17 lutego. Policja znalazła ciało ukryte w kompleksie leśnym w okolicach Kłodzka kilka dni później.
Prok. Zimoląg poinformowała, że T. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Miał zadać ofierze kilkadziesiąt ciosów nożem. Motywem zbrodni miały być pieniądze na zakup auta przekazane mężczyźnie przez 26-latkę. Kobieta domagała się ich zwrotu, ponieważ T. miał ją oszukać w sprawie kupna samochodu.
Wrocławska prokuratura oskarżyła również 39-latka o zabójstwo swojej babci, którego miał dokonać w 2021 r. Tu motywem miało być mieszkanie należące do starszej kobiety. Lokal miał się stać własnością wnuka w zamian za dożywotnie utrzymanie babci. Mężczyzna obawiał się, że umowa przeniesienia zostanie cofnięta przez starszą kobietę. Wcześniej pożyczył też od niej 4 tys. zł. Według prokuratury T. zepchnął seniorkę ze schodów i udusił.
Prokuratura oskarżyła Dawida T. także o znęcanie się nad swoim psem i zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem.
Zabójstwo starszej kobiety oraz zabicie psa to wątki, które pojawiły się podczas głównego śledztwa dotyczącego zabójstwa 26-latki.
Prok. Zimoląg przypominała, że Dawid T. wskazał ukrycie zwłok Katarzyny B. i przyznał się do zabójstwa.
Nie przyznał się natomiast do popełniania pozostałych zarzucanych mu przestępstw. W początkowej fazie śledztwa Dawid T. złożył obszerne wyjaśnienia, które następnie kilkukrotnie zmieniał, przy czym obecnie skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień
— przekazała prokurator.
