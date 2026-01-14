„Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 22-letniej kobiety i 19-letniego mężczyzny podejrzanych o znęcanie się nad 20-miesięczną dziewczynką w Nowym Sączu” – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
W minioną niedzielę, 11 stycznia, 20-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Nowym Sączu z poważnymi obrażeniami ciała. Lekarze stwierdzili krwiaka przymózgowego, złamania żebra i ręki oraz liczne zasinienia na całym ciele dziecka. Personel szpitala powiadomił policję, wskazując, że obrażenia mogą być wynikiem przemocy.
Dziewczynka została przetransportowana do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jej stan nie zagraża życiu
— poinformowała rzeczniczka prokuratury.
Zatrzymano dwie osoby
W toku prowadzonego postępowania zatrzymano dwie osoby: matkę dziecka oraz jej partnera, którym prokurator przedstawił zarzuty znęcania się nad małoletnią i spowodowania u niej obrażeń ciała. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku prowadzonego śledztwa
— przekazała w komunikacie prok. Rataj-Mykietyn.
Po wykonaniu czynności procesowych prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił w całości argumenty prokuratora i zastosował areszt na okres trzech miesięcy.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Makabryczne odkrycie na Mokotowie. Nie żyje niemowlę. Policja siłą weszła do mieszkania, zatrzymano pijanych rodziców
— Akt oskarżenia ws. Aleksandry K., podejrzanej o zabicie własnego dziecka. Kobieta… porzuciła noworodka w dawnej chlewni
— Ojciec chwycił nóż i zaatakował 6-letnią córkę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/750689-rodzice-trafili-do-aresztu-mieli-znecac-sie-nad-dzieckiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.