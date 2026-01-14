Rodzice w areszcie. Są podejrzani o znęcanie się nad 20‑miesięcznym dzieckiem. "Nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw"

  • Kryminał
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Taśma policyjna / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Taśma policyjna / autor: Fratria

Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 22-letniej kobiety i 19-letniego mężczyzny podejrzanych o znęcanie się nad 20-miesięczną dziewczynką w Nowym Sączu” – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

W minioną niedzielę, 11 stycznia, 20-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Nowym Sączu z poważnymi obrażeniami ciała. Lekarze stwierdzili krwiaka przymózgowego, złamania żebra i ręki oraz liczne zasinienia na całym ciele dziecka. Personel szpitala powiadomił policję, wskazując, że obrażenia mogą być wynikiem przemocy.

Dziewczynka została przetransportowana do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jej stan nie zagraża życiu

— poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Zatrzymano dwie osoby

W toku prowadzonego postępowania zatrzymano dwie osoby: matkę dziecka oraz jej partnera, którym prokurator przedstawił zarzuty znęcania się nad małoletnią i spowodowania u niej obrażeń ciała. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku prowadzonego śledztwa

— przekazała w komunikacie prok. Rataj-Mykietyn.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił w całości argumenty prokuratora i zastosował areszt na okres trzech miesięcy.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Makabryczne odkrycie na Mokotowie. Nie żyje niemowlę. Policja siłą weszła do mieszkania, zatrzymano pijanych rodziców

Akt oskarżenia ws. Aleksandry K., podejrzanej o zabicie własnego dziecka. Kobieta… porzuciła noworodka w dawnej chlewni

Ojciec chwycił nóż i zaatakował 6-letnią córkę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych