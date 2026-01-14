„Policjanci zatrzymali 15-latkę podejrzewaną o ugodzenie nożem 77-letniej seniorki we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 9 stycznia. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny” – poinformowała policja.
Dziś Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował, że wrocławscy policjanci zatrzymali osobę podejrzewaną o ugodzenie nożem 77-letniej seniorki w piątek, 9 stycznia 2026 r., około południa przy ul. Sztabowej we Wrocławiu.
15-latka zatrzymana
Zatrzymana została 15-letnia mieszkanka Wrocławia. Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą przez policjantów pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego
— napisano w komunikacie policji.
Lokalne media podawały, że poszkodowana seniorka trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy. Jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.
Policja po kilku dniach poszukiwań opublikowała wizerunek poszukiwanej nastolatki.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały informacje i udostępniały wcześniejszy komunikat
— czytamy w komunikacie.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Ojciec chwycił nóż i zaatakował 6-letnią córkę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie
— 18-latka zamordowana na Bielanach! Jej chłopak przekonywał, że odprowadził ją na autobus. Makabryczne odkrycie policji
— Ukrywał się… w Bieszczadach. Poszukiwany od dwóch lat kilkoma listami gończymi mężczyzna spędzi w więzieniu niemal 16 lat
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/750675-15-latka-zatrzymana-po-ataku-z-uzyciem-noza-na-seniorke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.