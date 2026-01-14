Wojna jako pretekst. Pod przykrywką ewakuacji z Ukrainy wielokrotnie łamali przepisy, by sprowadzać auta. 32 osoby usłyszały zarzuty

Funkcjonariusz Straży Granicznej / autor: X/@Bieszczadzki_SG
Funkcjonariusz Straży Granicznej / autor: X/@Bieszczadzki_SG

32 Ukraińców pod pozorem ewakuacji z objętej wojną Ukrainy podstępem przekraczało granicę Polski na podstawie elektronicznych dokumentów diia.pl, aby w tym czasie kupować samochody i wywozić je do Ukrainy. Usłyszeli zarzuty. Sprawa jest rozwojowa.

Jak poinformował PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, podejrzani, którym skończyło się 90 dni pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, uzyskiwali numer PESEL UKR i na jego podstawie dokonywali rejestracji w aplikacji diia.pl, która pozwala im na bezterminowy pobyt w Polsce.

W trakcie wjazdu do Polski cudzoziemcy deklarowali zamiar opuszczenia Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi i pozostania w Polsce. W rzeczywistości ich pobyt miał na celu głównie dokonanie zakupów samochodów i ich przewiezienie na terytorium Ukrainy

— powiedział por. Zakielarz.

Podejrzanych jest 32 Ukraińców

Dodał, że obecnie w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesku podejrzanych jest 32 obywateli Ukrainy, ale sprawa jest rozwojowa i podejrzanych może być więcej.

Usłyszeli oni zarzuty składania fałszywych oświadczeń i nielegalnego przekroczenia granicy z wykorzystaniem podstępu. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości 70 tys.

Na trop nielegalnego procederu wpadli na początku 2025 r. funkcjonariusze śledczy z placówki SG w Krościenku.

Na stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej widnieje odpis wyroku sądu z grudnia 2025 r. skazującego Ukraińca Iwana M. na karę 3 tys. zł grzywny właśnie za występki uzyskania numeru PESEL UKR na podstawie fałszywego oświadczenia, a następnie wielokrotnego przekraczania polskiej granicy pod pozorem ewaluacji z Ukrainy, a faktycznie w celach zarobkowych.

Wyrok został zgodnie z decyzją sądu upubliczniony poprzez umieszczenie jego odpisu na stronie BiOSG.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

