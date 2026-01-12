Siedmiu wrocławskich urzędników usłyszało zarzuty przyjmowania korzyści finansowych i osobistych w zamian za przyspieszenie rejestracji pojazdów. W tej sposób zarejestrowano ponad 1 tys. pojazdów, a podejrzewani mieli przyjąć ponad 100 tys. zł łapówek.
Prokurator Katarzyna Calów–Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej poinformowała w w komunikacie, że na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi.
Wszyscy zatrzymani to urzędnicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Zarzuty
Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur. Sprawa dotyczy rejestracji ponad 1 tys. pojazdów. Łączna suma przyjętych przez urzędników korzyści wyniosła nie mniej niż 100 tys. zł.
Oprócz pieniędzy podejrzani przyjmowali również inne korzyści, w tym wartościowe przedmioty oraz usługi, m.in. naprawy prywatnych pojazdów, w zamian za stosowanie procedur niezgodnych z prawem. Z ustaleń śledztwa wynika, że uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu
— napisano w komunikacie.
Środki zapobiegawcze
Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 103 tys. zł.
Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych, zakazu kontaktowania się pomiędzy podejrzanymi, a także zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych związanych z rejestracją pojazdów lub nadzorem nad tego rodzaju czynnościami.
Podsumowanie
Siedmiu urzędników z Wrocławia usłyszało zarzuty przyjmowania korzyści finansowych. Sprawa dotyczy rozpoznawania wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur.
Adrian Siwek/PAP
