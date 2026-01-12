Na warszawskich Bielanach doszło do szokującej zbrodni! Policja zatrzymała 28-letniego mężczyznę w związku ze śmiercią 18-letniej dziewczyny, która została znaleziona martwa w wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Usłyszał on zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Jak przekazała policja, matka 18-latki zgłosiła zaginięcie córki po tym, jak ta nie wróciła do domu po nocy sylwestrowej.
Chłopak nastolatki przekonywał, że odprowadził ją rano na przystanek autobusowy i od tego momentu nie miał z nią kontaktu.
Niedługo potem na numer alarmowy zadzwoniła matka chłopaka dziewczyny, która przekazała, że w pokoju je syna znajduje się nieprzytomna młoda kobieta. Służby udały się na miejsce i stwierdziły zgon 18-latki.
Zatrzymanie
Funkcjonariusze policji przystąpili do dalszych czynności i 4 stycznia zatrzymali 28-latka.
Zatrzymany 28-latek, w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz, usłyszał zarzut zabójstwa, popełnionego w mieszkaniu na terenie Bielan, a następnie ukrycia zwłok w zajmowanym przez siebie pokoju. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności
— przekazała policja w komunikacie.
Dziewczyna została uduszona
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” ujawnił, że dziewczyna została uduszona.
Podejrzany został tymczasowo aresztowany tylko dlatego, że sekcję zwłok udało się przeprowadzić w ciągu 48 godzin. Gdy Prokuratura Rejonowa na Żoliborzu kierowała wniosek o areszt do sądu, nie znaliśmy dokładnej przyczyny śmierci
— wskazał.
Na ciele ofiary nie było żadnych widocznych śladów zabójstwa. Lekarz medycyny sądowej po zbadaniu zwłok stwierdził jednak, że 18-latka została uduszona. Gdyby sekcja odbyła się choćby dzień później, podejrzanego najprawdopodobniej wypuszczono by na wolność
— wyjaśnił.
Podsumowanie
Policja zatrzymała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 18-latki. Jej ciało odnaleziono w wynajmowanym przez niego mieszkaniu na warszawskich Bielanach.
Adrian Siwek/Policja.pl/Wyborcza.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/750504-18-latka-zamordowana-na-bielanach-udusil-ja-jej-chlopak
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.