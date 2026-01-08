„Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przedstawiono wójtowi gminy Gozdowo Dariuszowi K. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego czynu” - poinformował PAP prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz.
W listopadzie 2025 r. roku wójt gminy Gozdowo (pow. sierpecki, niedaleko Płocka) Dariusz K. został dwukrotnie zatrzymany przez policję.
Po raz pierwszy funkcjonariusze zatrzymali go 13 listopada w Płocku. Otrzymali powiadomienie od świadka jadącego za wójtem, że może on kierować samochodem po alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile. Wójt stracił prawo jazdy. Mimo tego prowadził auto następnego dnia. Zatrzymany wtedy przez policję, także w Płocku i jak za pierwszym razem, również po zawiadomieniu, miał prawie 0,4 promila.
Zarzut
W związku z wydarzeniami 13 listopada w czwartek Dariuszowi K. został postawiony zarzut w ramach dochodzenia prowadzonego przez płocką Komendę Miejską Policji pod nadzorem tamtejszej prokuratury.
Zarzut dotyczy prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Po jego ogłoszeniu podejrzany nie przyznał się do winy. Złożył krótkie wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości
— powiedział PAP prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz.
Jak dodał, wyniki badań krwi na zawartość alkoholu, na które oczekiwano w ramach postępowania, potwierdziły wcześniejsze ustalenia dotyczące stanu nietrzeźwości. Jeden z wyników wskazał na 2,13 promila, następny na 1,94 promila, ostatni - na 1,90 promila.
Odpowiedzialność karna
Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Samochód, który wójt Gozdowa prowadził 13 listopada 2025 r., został odebrany z miejsca zatrzymania przez inną osobę. Tak było również, kiedy Dariusz K. został zatrzymany przez policję po raz drugi.
W sprawie zdarzenia z 14 listopada toczy się postępowanie o wykroczenie, ponieważ w tym przypadku stężenie alkoholu wskazało na stan po spożyciu, a nie na stan nietrzeźwości
— wyjaśnił prokurator Policiewicz.
Wójt gminy Gozdowo
Dariusz K. jest wójtem gminy Gozdowo od 1998 r.
W ostatnich wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. został wybrany na to stanowisko w wieku 58 lat, uzyskując w pierwszej turze głosowania 51,49 proc. poparcia. Startował jako bezpartyjny kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Dobro Gminy Gozdowo. Jego wyborczym rywalem był wtedy 37-letni Sebastian Szczypecki, kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, członek PSL.
Podsumowanie
Wójt gminy Gozdowo Dariusz K. usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech la więzienia.
Adrian Siwek/PAP
