Prok. Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach poinformował, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym ws. pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do napaści doszło w zeszłym roku w Siedlcach.
Dwóm podejrzanym grozi kara od 3 miesięcy do 7,5 lat więzienia. To mieszkańcy Siedlec - 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G.
Prokuratura oskarżyła ich o dokonanie wspólnie i w porozumieniu pobicia Adama Niedzielskiego, co naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oskarżenie obejmuje też kierowanie wobec b. ministra zdrowia gróźb pozbawienia życia. Śledczy ocenili działanie mężczyzn jako występek chuligański.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pobicie Adama Niedzielskiego. Podejrzani wyszli na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. „Nie jest konieczna ich izolacja”
W ocenie prokuratury pobicie Niedzielskiego nie było przypadkowe, do napaści miało dojść z powodów przynależności politycznej Niedzielskiego.
Pobicie Niedzielskiego
Pod koniec sierpnia 2025 r. były szef resortu zdrowia został pobity przez dwóch mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach, w której wcześniej zjadł posiłek w towarzystwie znajomych. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Aleksander B. i Rafał G. przyznali się do zarzutów. Jeden z nich odmówił jednak składania wyjaśnień. Mężczyźni twierdzili, że nie pamiętają, co się stało, ponieważ byli pod wpływem alkoholu.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na dwa miesiące. Na wolność wyszli jednak po miesiącu. Sąd uwzględnił zażalenia ich obrońców i zamienił areszty na poręczenia majątkowe w wysokości 30 tys. zł. Mężczyźni nie byli wcześniej karani. Sprawą będzie zajmował się Sąd Okręgowy w Siedlcach.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/750065-jest-akt-oskarzenia-w-sprawie-pobicia-adama-niedzielskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.