W jednym z mieszkań na warszawskim Mokotowie znaleziono dziś we wczesnych godzinach porannych zwłoki kilkumiesięcznego dziecka. Jak poinformowała prokuratura, opiekunowie dziecka byli pijani. Zostali zatrzymani.
Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, 3 stycznia sąsiedzi w jednym z mieszkań przy ul. Modzelewskiego usłyszeli awanturę rodzinną, z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu kilkumiesięcznego dziecka.
Policjanci po przybyciu próbowali się dostać do mieszkania, jednak było to nie możliwe z uwagi na postawę domowników. Doszło do wyważenia drzwi
— poinformował prok. Skiba.
Pijani rodzice i zwłoki dziecka
W mieszkaniu funkcjonariusze zastali dwójkę rodziców malucha pod silnym wpływem alkoholu, a w jednym z pomieszczeń odkryli zwłoki dziecka.
Od samego początku próbowano się skontaktować z lekarzem medycyny sądowej, ale było to bardzo utrudnione. Finalnie oględziny na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone przez prokuratora bez udziału lekarza medycyny sądowej
— powiedział prok. Skiba.
Przekazał, że do dyspozycji prokuratury zostali zatrzymani rodzice dziecka.
Dziś po południu mają być przywiezione akta z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym
— podkreślił prok. Skiba.
Co przyczyniło się do śmierci?
Ustalony został termin sekcji, która zostanie przeprowadzona w godzinach popołudniowych, również dziś.
Stan zdrowia rodziców nie pozwala na przeprowadzenie z ich udziałem czynności procesowych. Są one planowane na jutro
— zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Dodał, że tok postępowania będzie uzależniony w dużej mierze od wyników sekcyjnych.
Wstępne ustalenia na miejscu zdarzenia na chwilę obecną nie pozwalają na uznanie, że do śmierci tego dziecka przyczyniło się umyślne i celowe działanie osób trzecich
— poinformował prok. Skiba.
